Ahogy a megkérdezett motortulajdonosok is. A farádi Élő Imre, a jánossomorjai Szőke Róbert és a győrszentiváni Sebestyén Erzsébet osztozott a dobogós helyeken, s mindhárman arról is beszámoltak, sokat dolgoztak azon, hogy a találkozóra elhozott járművek ilyen jó állapotban legyenek. – Az 1960-as Danuvia 125 1962-ben került a tulajdonomba, és használtam egészen 1982-ig, amikor kivonták a forgalomból. 2021-ben újítottam fel, azóta járom a találkozókat, és több kupát is szereztem vele – számolt be Élő Imre.

Szőke Róbert 2018-ban beszerzett Simson S51N motorja napi használatban van, a munkahelyére is azzal jár a jánossomorjai fiatalember, miután szépen renoválta a járművet.