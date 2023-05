Podcast stúdiónk vendégei dr. Novadovszky Nóra és Dinnyés Álmos gazdasági mediálással is foglalkoznak. A két szakember konkrét példákkal mutatja be a tárgyalótermen kívüli lehetőségek széles tárházát. Mint mondják, az akár hosszú évekig is elhúzóhó munkaügyi pert a mediálás során akár egy alkalommal le lehet zárni a felek kölcsönös elégedettségével.

Mielőtt bíróságra mennek, hallgassák meg a beszélgetést!