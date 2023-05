"A közönségnek nem feltétlenül kell szeretnie az előadót, viszont az előadónak igen" - mondta Bertalan Péter, aki az önálló előadói estje során bizonyította is ezt a kijelentését. Az ötvenéves vendéglátói múlttal rendelkező zenész, egészen széles skálán mozgó repertoárjával szórakoztatta közönségét. Három részből állt a fellépő művész előadói estje. Elsőként tangóharmonikás összeállítással szórakoztatta a publikumot, majd táncdalok csendültek fel. A repertoárt ezután világslágerek, operettek, majd mulatós stílusok követték.

A mostani estén három születésnapját ünneplők is jelen voltak a szervezett programon, ahol nem maradhattak ki a zenés köszöntésből sem. A közönség is vegyes életkorúakból állt. A középkorúak és a fiatalok mellett az idősebb korosztályból is voltak jelen. Kezdetben a tangóharmonikás műsort nem annyira értékelte a közönség, azonban a táncdalok hallatán az időseknél a régi emlékek kerültek felszínre. A fiatalabbak pedig szüleiktől hallható dalokból merítve ismertséget, felpezsdült hangulat kerekedett. A műsor vége felé mindenki együtt énekelt az énekes-előadóművésszel.

A közel két órás zenés-szórakoztató műsorról mindannyian élményekkel gazdagon térhettek haza otthonukba - írta tudósítónk, Gulyás Attila.