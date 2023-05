Már hagyományosnak mondható a havi rendszerességgel megszervezett baba-mama klub mellett a háromnapos Baba-Mama Napok rendezvénysorozat is, amit szintén a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közreműködésével szerveznek meg a soproni védőnők. A találkozók során a kisgyermekes édesanyák a gyermeknevelés számos területével ismerkedhetnek meg. A szakemberek nem csak elméleti tudást adnak át, de gyakorlati segítséget is nyújtanak, mindemellett remek alkalom arra is, hogy a megjelentek egymással tapasztalatokat cseréljenek.

Az idei Baba-Mama Napok kedd délelőtt kezdődött meg, ahol a városvezetés képviseletében Csiszár Szabolcs alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. - Az önkormányzat sokat tesz azért, hogy olyan programokat biztosítson a soproniak számára, amelyek hasznosak. Ez esetben az kisgyermekes édesanyáknak, illetve várandós kismamáknak nyújtunk némi segítséget. Hiszen hasznos tudást sajátíthatnak el, de tapasztalatokat is cserélhetnek egymással - mondta el az alpolgármester.