Április végén előbb egy dunakiliti fiatal és apja keveredett szóváltásba: a fiút egy bicska állította meg. Mosonmagyaróváron szinte ugyanebben az időben diszkózás után villant egy ifjú legény kése. Az áldozat és egy bámészkodó is életveszélyesen megsérült - számolt be a krónikás.

A május 9-én megjelent cikkből kiderült, a három megkéselt fiatal, túl volt az életveszélyen, épp elhagyni készültek a kórházat.

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház akkor igazgatója azt mondta lapunk munkatársának,

helyes döntés volt az intenzív osztály fejlesztése

Az intenzív osztályon korszerű gépek és jól képzett egészségügyisek vigyázzák azt, ami a legdrágább, a betegek életét.

A diszkós késelés két sérültje sokat köszönhet mind az intenzíveseknek, mind a traumatológusoknak. Sokat, csaknem mindent, talán az életüket is. A véletlen áldozat egy 20 éves levéli fiatal volt. Tisztes mestersége szakács, s éppen akkoriban készült végleg áttelepülni családjával Szlovákiából. A diszkózárás után barátait várta az utcán, a járda szélén, amikor szemtanúja volt B. Cs. és a későbbi késelő, F. I. szópárbajának, majd dulakodásának. A fiatal háttal állt a civakodóknak, majd hirtelen éles szúrást érzett a hátában. Valakik bekísérték az iskolába, s felfektették egy padra, míg a mentő meg nem érkezett. A többire már nem emlékszik.

A késelő igazi célpontja a 17 éves hegyeshalmi fiatalember volt, aki a Motim-ban focizott 25 évvel ezelőtt. Már vagy két hónapja azzal fenyegette őt F. I., hogy lelövi, ha nem szakít barátnőjével, akit korábban F. I- hez fűztek érzelmi szálak. Aznap este is azt üzente nekik a „sértett lovag”, hogy menjenek haza a diszkóból, különben lőni fog. B. Cs. és barátnője persze ezt nem vették komolyan, ám a diszkó után B. Cs. az utcán szembetalálta magát F. I.-vel, aki azt hányta a szemére, hogy miért a barátaival jön.

Aztán dulakodtak, s villant a penge, amit korábban senki sem látott F. I.-nél. B. Cs. pulóverén hét szúrásra utaló nyom van, de ezt akkor Cs. nem is vette igazán komolyan, hiszen nem érzett nagyobb fájdalmat. Az arca vérzett a szeme alatt, azt megmosta, s a mentőben is nyugodt volt, gondolván, ha nem szirénáznak, nem lehet nagy a baj. Még akkor is a következő meccse járt az eszében.

A kórházban doktor megerősítette, hogy első pillantásra a sebek nem tűntek komolynak, de a tüzetes vizsgálat kiderítette, hogy a szem alatti szúrás agyalapi sérülést is okozhatott volna, a három hasi szúrás pedig egyenként is halálos sebesülést jelenthetett volna, mivel azok a májat és a bélgyököt roncsolták.

- Nem tudom megérteni, hogyan történhetett mindez. A fiút korábban nem is ismertem, csak az üzenetei után. Szeretném minél gyorsabban elfelejteni az egészet, s csak az érdekel, mikor focizhatok újra - vonta meg az eset tanulságait B. Cs.

Így nézett ki 1998. május 9-én a Kisalföld oldala, amelyen beszámoltunk a késelésről

Ezt történt május 9-én

10 éve (2013) - Titokzatos sírfelújító Páliban

Csete Tamás a rendőröktől tudta meg: nevelőapjának rég nem látott unokaöccse az, aki megrendelte a sírfelújítást a páli temetőben.

50 éve (1973) - Tetőtől talpig öltöztet a GRABOPLAST - Parádé az Intercontinentalban

Megtartotta a már hagyományosnak mondható tavaszi, BNV előtti országos bemutatóját a GRABOPLAST Győri Pamutszövő- és Műbőrgyár. Tavaly a Budapest Körszállóban, az idén a Duna-Intercontinental Szállóban láthatta a szakmai és nem szakmai közönség a 3300 dolgozót foglalkoztató győri nagyvállalat, az ország egyetlen műbőrgyárának termékbemutatóját.