Pető Péter, a Magyar Natúrpark Szövetség és a Szigetköz Natúrpark elnöke azt emelte ki, hogy ez a rendezvény is annak bizonyítéka, hogy a Szigetközben élők össze tudnak fogni. Ez a nap a családoké és természetesen a gyereknap alkalmából a legkisebbekre is gondoltak. A lipóti iskola másodikosai állatsimogatót állítottak össze, de a gyerekplaccon sok-sok játék is várta őket. A Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége is ügyességi játékokkal és ajándékokkal fogadta a kicsiket, illetve 65 liternyi halászlével az érkezőket, melynek bevételét az ásványrárói Tamás Léna javára ajánlják fel. Futás, vízisportok, kerékpározás mozgatta meg a látogatókat a nap folyamán.

Tímár Gábor, Kisbodak polgármestere örömét fejezte ki, hogy tavaly után idén is a zsáktelepülés, mely a béke szigete is egyben, adhat otthont a rendezvénynek, s erre a napra a mozgásé aktivitásé és a pezsgésé a főszerep.

Közben a Szigetköz Szatyor kézművesei kínálták a portékákat, a boglyakemencében pedig sorra sültek a finom és illatos kenyérlángosok.