A napokban Csányi Gáborné két unokájáról írtunk, akik festményeiket ajánlották fel árverésre egy beteg barátjuk gyógyításáért. Doroti és Gábor is polgárőrök, ahogy a családban mindenki az. Csányi Gáborné a közösségért végzett munkájával lett a hét embere a Kisalföldben.

– Elkeltek a gyerekek alkotásai?

– Igen, mindre van már jelentkező, sőt! Többen jelezték, ha készülnek újabb képek, szeretnék a megvásárlásukkal támogatni a pázmándfalui kis Vica gyógykezelését. Igyekszünk a magunk módján segíteni ennek az ártatlan, csodálatos kislánynak, aki komoly betegséggel küzd.

– Gondolom, büszke az unokákra.

– Nagyon! Arra vagyok igazán az, hogy teljesen maguktól ajánlották fel a segítséget, azaz érzékenyek mások problémáira. Ebben nyilván a családi háttér is szerepet játszik, hiszen kicsi koruktól azt látják, hogy a szüleik, a nagyszüleik odafigyelnek másokra, és hogy ez milyen fontos dolog. Része az életünknek. A gyerekek ott vannak közöttünk, hallják, ha erről beszélünk, talán nem is meglepő, hogy ők is egyből segíteni akarnak. Egyébként ajánlottak fel korábban is játékokat, gyűjtöttek plüssöket vagy macikat például a kórháznak. Igen, nagyon büszkék vagyunk rájuk.