„Németország és Magyarország a történelem során mindvégig szoros kapcsolatot ápolt egymással. Hiszek abban, hogy a fiatalok napjainkban is meghatározó szerepet játszanak ebben azzal, hogy érdeklődők, nyitottak a partnerségre és egymás nemzeteinek a megismerésére” – nyilatkozta a programról dr. Knáb Erzsébet, a Magyar–Német Ifjúságért Egyesület elnöke, a Széchenyi István Egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány alapító elnöke, kuratóriumi tagja. Hozzáfűzte: a rendezvénynek nemcsak az volt a célja, hogy a részt vevő magyar és német hallgatók megismerkedjenek két rendkívül aktuális téma, a mobilitás és a design legfrissebb trendjeivel, hanem az is, hogy olyan kapcsolatok alakuljanak ki közöttük, és olyan impulzusok érjék őket, amelyek karrierútjukat is támogathatják, és erősíthetik a két nemzet közti szinergiákat.

Az esemény megnyitóján dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának vezetője azt mutatta be, miként vált az intézmény kilenc karral és mintegy 14 ezer hallgatóval rendelkező valódi universitassá az elmúlt években. Kifejtette: a nemzetközi hallgatók a világ hetven országából érkeznek, és a közel negyven angol nyelvű képzés valamelyikén tanulnak. A szakember beszélt Győr kiváló elhelyezkedéséről – a város három főváros, Budapest, Bécs és Pozsony közelében található –, valamint a folyamatban lévő jelentős infrastrukturális fejlesztésekről, így a győri és a zalaegerszegi tudományos és innovációs parkok, illetve a győri egészségtechnológiai campus építéséről. Dr. Dőry Tibor megjegyezte: büszkék rá, hogy az intézmény a QS felsőoktatási szervezet világranglistáján a 801–1000. helyen szerepel, ami fontos szempont a külföldi hallgatók bevonzása és a nemzetközi partnerkapcsolatok szélesítése szempontjából.

A német és magyar egyetemisták a Széchenyi István Egyetem képviselőivel az intézmény Új Tudástér épületében.

Fotó: Majer Csaba Photo

A kétnapos szakmai program során a fiatalok betekintést nyertek a technológiai területeken élenjáró győri egyetem kutatásaiba, képzéseibe és tehetséggondozási tevékenységébe. Jártak az intézmény nemzetközi színvonalú laboratóriumaiban, Audi Hungaria Járműmérnöki Karán, Design Campusában, valamint a világ elitjéhez tartozó hallgatói csapatainál. Emellett ellátogattak az egyetem első számú vállalati partnerének számító Audi Hungaria győri gyárába is, ahol testközelből láthatták a legmodernebb járműipari megoldásokat.

„Azt előzetesen is tudtam, hogy mennyire fejlett Győr és a Széchenyi-egyetem, mégis meglepett az az innovativitás, amit tapasztaltam. Az intézményben rendkívül élvezetesen adják át a tudást a hallgatóknak, és nagy figyelmet fordítanak a gyakorlatorientáltságra is” – összegezte tapasztalatait a budapesti Nagy Mátyás, aki jelenleg a Bécsi Közgazdaság-tudományi Egyetemen tanul, emellett az osztrák főváros egyik luxusingatlan-befektetési cégénél dolgozik.

„Azért vettem részt a programon, hogy jobban megismerjem, mi köti össze a német és a magyar nemzetet. Győrben, a folyók városában azt láttam, hogy az egyik kapocs a Duna, de emellett nagyon erős az Audi szerepe is. Az egyetemen az tetszett a legjobban, milyen szoros a kapcsolat az intézmény és a vállalkozások között, aminek köszönhetően a hallgatók naprakész, a gyakorlatban jól használható tudást kapnak” – emelte ki Gida Csoboka, aki a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul némettanárnak.