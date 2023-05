Sokszínű programokkal várják a soproniakat és a városba érkezőket a borünnepen, ami pénteken vette kezdetét. A nyitónapon koncertet a d a Hot Jazz Band és a harmincéves formáció, az Anima Sound System.

A kisvárkerületi színpadon szombaton 10 órától lesznek koncertek, ahol a sztárvendég a pop metal Fish zenekar lesz, vasárnap pedig az Aurevoir zárja az ünnepséget. A Bástyagödör pódiumszínpadát főként DJ-k veszik birtokba szombaton és vasárnap 13 órától. Mindezek mellett a szervezők szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket a Mária-szobornál és a Fő téren. Az utóbbi helyszín délelőttönként a gyermekeké lesz, akik többek között színházi, valamint bábelőadásokon vehetnek részt. A borünnepre érkezőket szombaton meghosszabbított nyitvatartással várja a Tűztorony, melynek pénztárzárása 21.30-kor lesz.

A rendezvény szervezőinek kiemelt célja, hogy kevesebb hulladékkal terheljük lakókörnyezetünket. A Soproni Borünnepen továbbra is talpas üvegpohárban kínálják boraikat a soproni borászok. Poharat lehet vásárolni 1200 forintért a helyszínen, de hozhatnak saját poharat is. Minden más italt – beleértve a „hosszú” fröccsöket is – az új rendezvénypohárba töltenek, ennek díja 600 forint. A borvidék nedűi mellett egyedülálló gasztronómiai élményekkel is ismerkedhet az, aki megéhezne a mulatság során, ugyanis újra a városba látogat a Food Truck Show Hungary a Bástyagödörnél.

A városi rendezvény miatt szombaton 15 és 18 óra között lezárják a Várkerület Festő köz és Ötvös utca közötti szakaszát, ezért a helyi autóbuszok terelt útvonalon, az Ógabona téren át közlekednek. Az útvonalváltozás a 1-es, 2-es, 10-es és 20-as jelzésű járatokat érinti. Kimarad a Mária-szobor, az Ötvös utca, az Árpád utca és a Festő köz megálló, helyettük ideiglenesen a Széchenyi tér (Jereván lakótelep felé), valamint az Ógabona tér, Újteleki utca megállókban szállhatnak le vagy fel az utasok.