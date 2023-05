A Soproni Rendőrkapitányság munkatársai több rendezvényen is hozzájárultak a programok sokszínűségéhez. Be lehetett ülni rendőrautóba, aki elég bátor volt hozzá egy rendőrmotorra is felszállhatott, illetve akinek kedve volt hozzá az kvízeken, ügyességi játékokon, sőt még KRESZ pályán is bebizonyíthatta, hogy tudja, hogy mit jelent a szabályos közlekedés.

A soproni rendőrök szívesen részt vesznek a városi rendezvényeken, ezzel is hozzájárulva a gyermekek fejlődéséhez és a jövő generáció felkészítéséhez.