– Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkhoz, a bencés szellemiséghez ragaszkodó családok valamennyi gyermeküket hozzánk járathassák. Igazolva látjuk, hogy az iskola egyedüli biztos támaszai a vele együttműködő családok – mondta el ballagási beszédében Tóth István Konstantin, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, majd kihívta Pór Editet, hogy tiszteletbeli diákká fogadja egy oklevéllel, hiszen már a hatodik gyermeke búcsúzott az intézménytől.

Pór Editet tiszteletbeli diákká fogadta a győri Czuczor-gimnázium igazgatója legkisebb fia ballagásán. Mellettük férje, aki szintén bencés diák volt.

Fotó: Pados Adrian

Az édesanya nemcsak azért nem lehetett czuczoros diák, mert akkor még lányok nem járhattak az intézménybe, hanem mert eredetileg pécsi. De ahogy mondja, az iskolaválasztás náluk is családi hagyományon alapult.

– A férjem viszont Balatonboglárról járt Győrbe három fiútestvérével együtt, mind a négyen ott végeztek, és a gyermekeink folytatták a sort hatan. Két ikerpár: két fiú, két lány és aztán egy-egy fiú. Most volt a legkisebbnek a ballagása.

Pór Edit azt mondja, az elismerés meglepetés és szép és váratlan gesztus volt, meghatódott.

Ebből is érződik az iskola szellemisége, hogy odafigyelnek a diákjaikra, és családias a légkör - mondja az anyuka. Hozzátette, azért is fontos számukra, hova járnak a gyermekek, hogy tudják, hova tartoznak. A Czuczorban nemcsak jó tanáraik voltak, de a szellemiséget áthatotta a bencés közösség lelkisége is.

– Mi kertészcsalád vagyunk, és úgy látjuk, ahogy a fák növekedését az erős gyökérzet biztosítja, úgy a hagyományok is megtartóerőt jelentenek a zűrzavaros világban.