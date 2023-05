Az Audi Hungaria számára több mint munkahely. Karrierjét folyamatos szakmai kíváncsisággal és tudásalapú, gyakorlatorientált képzésekkel, focilabdát passzolgatva építi.

A szakma elismerése pedig nem maradt el. Az Év Magyar Autója versenyben a zsűri egyhangúlag neki ítélte oda az Év Autós PR-szakembere 2023 díjat.

Már kislányként is szeretett autókkal játszani, nővérével pedig babázás helyett inkább fociztak a börcsi családi ház kertjében. Az autók iránti érdeklődésből aztán szenvedély lett, ami az Audi Hungariának köszönhető, ahol 13 évvel ezelőtt gyakornokként kezdte karrierjét, jelenleg pedig már a kommunikációs csapatot erősíti. Az élethosszig tartó tanulás híve. Számára rendkívül fontos, hogy tudása naprakész legyen, szakmai rálátását pedig folyamatosan bővítse. A marketing mesterszakot 2012-ben végezte el a Széchenyi István Egyetemen, majd pár évvel később egy sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre is „visszatért” az intézménybe. „Kezdetben az alapdiplomámhoz – amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakán szereztem – közelebbi tanulmányokat kerestem, így esett a választásom a győri marketingképzésére, mely jól kiegészítette a korábban megszerzett tudásomat. A sportdiplomácia egy merőben új irány volt számomra, amelyet a sport iránti érdeklődésem és kötődésem miatt választottam. Így utólag azt mondom, hogy ez így tökéletes kombináció volt.”

„Fontosnak tartom, hogy egy nagyvállalat a kommunikációs tartalmait adaptálja az aktuális trendekhez, de bármennyit is változzon a világ mindig meg kell őriznie a kommunikáció hitelességét.” Fotó: O. Jakócs Péter

Hogy miért döntött a Széchenyi István Egyetem mellett, Jakab Réka elmondta: „Egyrészt tősgyökeres győriként kézenfekvő volt számomra, hogy a fővárosi kitérő után itt folytassam a tanulmányaimat. Másrészt nővérem is a Széchenyi István Egyetemre járt, akitől szintén számos pozitívumot hallottam az egyetemről és az oktatás színvonaláról. A Széchenyi-egyetemnek már évekkel ezelőtt is nagyon jó híre volt, úgy tapasztalom, hogy ez azóta még inkább elmondható. Egy egyetemi képzés akkor ad igazán pluszt, ha arra készíti fel a fiatalokat, hogy talpraesetten, naprakész tudással lépjenek be a munkaerőpiacra. Ehhez elengedhetetlen a stabil elméleti alapok mellett a gyakorlatorientált képzés, a problémamegoldó, kommunikációs képességek és a csapatmunka erősítése. A sportdiplomáciai képzés során nekem különösen sokat adott, hogy a magyar sportélet meghatározó szereplői vendégelőadóként számos előadást tartottak nekünk, így első kézből kaptunk információkat az aktuális témákról, kihívásokról és azok megoldásairól is.” A megszerzett tudás mellett pedig értékes szakmai kapcsolatokra is szert tett Jakab Réka, melynek véleménye szerint óriási szerepe van a kapcsolati tőke felépítésében: „A széchenyis évek alatt olyan ismeretségek szövődhetnek, amelyek később a szakmai életben számos előnyt jelenthetnek. Én is több ilyen kapcsolatot köszönhetek a győri egyetemnek. Úgy érzem, hogy valamennyi szakon szerzett ismeret nagy hozzáadott értéket jelentett a szakmai pályafutásomban, és ami még fontosabb a személyiségemet is formálták. Valóban a kommunikáció és a kapcsolatteremtés a közös metszéspont, amely a jelenlegi munkámnak is az alapja.”

Az AUDI HUNGARIA Zrt. és a Széchenyi István Egyetem szoros együttműködése garantálja, hogy az egyetem legfiatalabb karán a képzések erősen kötődjenek az ipar valóságos szükségleteihez. Jakab Réka úgy látja, hogy a vállalat és az egyetem közötti kapcsolat egyre szorosabb és egyre több területet ölel át, amely mindkét fél számára kiemelt előnyöket biztosít. Ezzel kapcsolatban kifejtette: „A széchenyis fiatalok vonzó karrierperspektívát láthatnak maguk előtt. Már tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülnek a vállalattal, így a gyakorlatorientált oktatás tökéletesen megvalósul. A vállalat pedig magasan képzett fiatalokat nyerhet meg magának, amely a munkaerő-utánpótlás biztosítása szempontjából rendkívül fontos. Néhány évvel ezelőtt nekem is volt lehetőségem előadást tartani a hallgatóknak a vállalat kommunikációs tevékenységéről, amelyet nagyon élveztem, és remélem, hogy ösztönözni tudtam a fiatalokat, hogy később az Audi Hungariát válasszák.”

Jakab Réka az Év Autós PR-szakembere 2023 díjjal. Fotó: Szecsődi Balázs

Jakab Réka 2010-ben gyakornokként került az Audi Hungariához, ahol a diploma megszerzését követően azonnal el is helyezkedett. Eleinte a látogatóközpontban dolgozott, majd rendezvények szervezésével foglalkozott, 2014 óta pedig Lőre Péter vállalati kommunikációért és kormánykapcsolatokért felelős vezető mellett felel a sajtókapcsolatokért. Arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a vállalat, elmondta: „Az Audi Hungaria már gyerekkorom óta fontos szerepet játszik az életemben, hiszen édesapám több mint huszonöt évet dolgozott a vállalatnál a minőségbiztosítás területén. Nagy szerepe volt abban, hogy az Audi Hungariához jelentkeztem gyakornoknak. Ezek után nem is volt kérdés számomra, hogy a vállalatnál szerettem volna maradni. Szerencsére ez sikerült is, immár tizenhárom éve vagyok audis. A vállalat sokkal többet jelent számomra, mint egy munkahely: szakmai fejlődést, élményeket, barátokat, sikereket és büszkeséget.”

A kommunikációs platformok rohamos bővülése, a felgyorsult információáramlás és a rapid tartalmak korát éljük. Ezen kihívások és lehetőségek az autóipari nagyvállalatok kommunikációs tevékenységét is érintik. Ezzel kapcsolatban Jakab Réka kifejtette: „A kommunikáció – ahogy életünk szinte minden területe – óriási változásokon ment keresztül az elmúlt években. Amíg tíz évvel ezelőtt a nyomtatott sajtó jelentette szinte az egyetlen csatornát, addig mára az online platformok és a közösségi média térnyerése teljesen másfajta megközelítést követel meg. Régen egy hírről kiadtunk egy tényszerű sajtóközleményt, ma fotók, videók, posztok, kreatív tartalmak szükségesek ahhoz, hogy eljuttassuk üzeneteinket a célközönségünknek. Ebben egyre nagyobb hangsúlyt kap a kreativitás, az egyediség, egy-egy jó ötlet. Ezek azok a dolgok, amelyet különösen szeretek a munkámban. Fontosnak tartom, hogy egy nagyvállalat a kommunikációs tartalmait adaptálja az aktuális trendekhez, de bármennyit is változzon a világ, mindig meg kell őriznie a kommunikáció hitelességét.”

Az Év Magyar Autója versenyben a zsűri minden évben kiválasztja azt a PR-szakembert, aki egész éves szakmai tevékenységével kimagaslik a mezőnyből, illetve a versenyben nevező importőr, márka, autógyártó képviseletében a leginkább segíti a zsűri munkáját. A szakmai testület egyhangúlag neki ítélte oda az Év Autós PR-szakembere 2023 díjat. Ezen szakmai visszaigazolás pedig sokat jelent Jakab Rékának: „Őszintén szólva nem számítottam az elismerésre. Igyekszem mindig a tőlem telhető legjobban végezni a munkámat, és ha ezt elismerik, ráadásul egy országos szakmai díjjal, akkor az valóban nagyon jó érzéssel tölti el az embert.”

Réka életében pedig nemcsak a karikák, de a gömbök is fontos szerepet töltenek be. Már kamaszkorában pályára lépett a Győri ETO focicsapatában, de több hazai együttesben is megfordult. Magyar bajnokságot nyert és 29-szeres női labdarúgó-válogatott. „A futball iránti rajongásom szintén édesapámnak köszönhető. Nővéremmel már egész kisgyerekkorunktól kezdve vitt minket az akkori Rába ETO mérkőzéseire, így elég korán megfertőzött minket a foci. Így utólag visszagondolva a legjobb döntés volt, amikor tizenkét évesen odamerészkedtem az ETO felnőtt női csapatának edzésére, hiszen az évek során annyi mindent kaptam a focitól. Talán ezek közül a céltudatosságot és a küzdeni tudást emelném ki, amely az életem minden területén nagy segítségemre van.”

Az interjút egy személyes hangvételű kérdés zárta, ami a manapság sokat emlegetett munka-magánélet egyensúly kérdését vetette fel. Réka egyértelműen válaszolt: „Nekem nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, így elengedhetetlen számomra, hogy a magánéletemre is kellő időt és energiát fordítsak. A családom, a barátaim töltenek fel, de emellett szerencsés vagyok, hogy olyan munkát végzek, amelyet szeretek, így abból is sok energiát tudok tankolni. Munka, család, barátok, sport, kikapcsolódás – így kerek az életem!”