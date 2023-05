Sokan már a kinti pihenőben vagy az előtérben várják a pillanatot, a hét fénypontját: péntekenként hét kutyus bűvöli el az ápolási osztály lakóit. Az országban alig egy-két helyen van lehetőség arra, hogy a hajléktalanok ilyen formában állatokkal találkozhassanak. Szerencsére Győrben támogatták az ötletet, ezzel egy kis bundás boldogságot csempészve a mintegy negyven lakó életébe.

Felszabaduló lakók

– Olyan embereket látok mosolyogni, akiket évek óta nem – mondta a Kisalföldnek Pető-Léránt Xénia szakmai intézményvezető-helyettes. – Már az első alkalmat követően rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A legmogorvább, legzárkózottabb lakóink is felszabadultan simogatják a kutyusokat. Sőt, többször gyűjtöttek is már arra, hogy egy-két finom falatot, konzervet vegyenek nekik, pedig igazán kevés a nyugdíjuk. Vissza próbálnak adni valamit abból a feltétel nélküli szeretetből, amit kapnak. Még énekelni is szoktak a kutyusoknak, jó időben pedig a szabadban játszanak velük. Az egy-másfél órás látogatás minden percét csillogó szempárok és mosolyok kísérik. Még a nehezen mozgó betegek is kijönnek, hogy egy kis simogatással vagy a gazdiktól kapott jutalomfalattal üdvözöljék a látogatókat. A kisebb kutyusokat a tolókocsiban ülő lakók az ölükbe is veszik.