Rengeteg kiállítást tartottak országszerte, sokszor írtak róluk az újságban, így hírük külföldre is eljutott. Hol ismeretlenül, hol jó barátságba keveredve küldtek babákat, órákat.

– Sokszor olyan ritkaságok kerültek hozzánk, hogy nem is gondoltam volna. Nagyon gyorsan megsokszorozódott a babák száma. Egyszerűen nem is tudtam volna abbahagyni a velük való foglalatosságot. Sokszor mondtam, hogy az Isten is arra teremtett, hogy nekem ezt csinálnom kell. Enesén, ahol laktunk, kialakítottunk egy kis múzeumot. Iskolásokat hoztak hozzánk, lehetett játszani a múzeum látogatása után. Sajnos a férjem 2012-ben meghalt. Az- után már semmi sem volt olyan, mint régen. Kisebb lakásba költöztem, ahol erre már nem volt lehetőségem. Hét éve már, hogy a babák dobozokban vannak – sóhajtott a babák szerelmese.

Vérzik a szíve, hiszen hatvan év munkája van bedobozolva. Úgy döntött, hogy keres nekik egy jó helyet. Egy szép nap aztán lapunk egyik írása felcsillantotta számára a reményt.

– A Kisalföldben láttam egy cikket a tényői polgármesterről. Nagyon megérintett, amikor azt olvastam, hogy fontosnak tartja a régi dolgok megőrzését. Felhívtam és elmondtam, hogy helyet keresek a gyűjteményemnek. Varga Gábor azonnal partner volt – tette hozzá Marika néni. A megbeszélést tett követte. A művelődési házban szombaton nyílt kiállításon mutatja be egy töredékét az anyagnak, de akkor lesz boldog, ha végleges helyre kerülnek a féltve őrzött kincsek.

– Marika néni megkeresésére azon törtem a fejem, hol tudnánk elhelyezni a gyűjteményt. Nagyszerű lehetőség ez a falunak is. A tájház, az egyre népszerűbb bunker mellé egy újabb különlegességet ajánlhatunk a vidékünket felfedezőknek. Aztán jött az ötlet: nemrég újítottunk fel egy önkormányzati ingatlant, ahol szépen be lehetne rendezni egy kiállítást a babákból. Addig is itt a kultúrházban adtunk ízelítőt az anyagból – árulta el Varga Gábor polgármester.

– Most egy nagyon nagy útnál vagyok. Hatvan év munkáját kell elengednem. Bízom benne, hogy jó helyre kerül a gyűjtemény. Örülök annak, hogy találtam egy embert, aki befogadja, helyet ad neki – zárta gondolatait Marika néni.