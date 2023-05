A 21 napos kihívás a „Gond? Egy szál se!” ingyenes mobiltelefonos alkalmazás dohányzás leszokást támogató programja. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakemberei által kidolgozott 21 napos program segíti felhasználóját abban, hogy hétköznapjait fokozatosan dohányzásmentessé alakítsa, nemdohányzó emberré váljon. A leszokást elhatározók az applikáció segítségével május 31-re akár végleg megszabadulhatnak a cigarettától, vagy letehetik nikotinos eszközüket.

Az egészségtudatos életmód fontos döntése a dohányzással való felhagyás, ami nagyban befolyásolja a dohányos ember és a környezetében élők egészségét. A dohányzásról leszokás már nagyon hamar érezteti jótékony hatását: nemcsak a közérzet és az egészségi mutatók javulása várható, több marad a pénztárcában is és új perspektívák nyílhatnak a teljesebb életre. Aki a leszokás mellett dönt, nagy lépést tesz önmaga felé is. Szenvedélye megismerése útján, új szokások bevezetésével, az applikáció praktikus tanácsai mentén haladhat a nikotinmentes élet felé.

A dohányzás a legkönnyebben elkerülhető egészségi kockázat. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet arra, leszokni soha sem késő, és az erre valamilyen támogatást használó dohányosoknak ez nagyobb mértékben sikerül. Az egészségügyi szakemberek, leszokás támogatást nyújtó szolgáltatások, a támogató környezet mellett a minden pillanatban kéznél lévő mobiltelefonunk is kínálhat hatékony támaszt, segítséget.

A 21 napos kihívást a szervezők eljuttatják a Széchenyi István Egyetem hallgatóihoz, oktatóihoz, munkatársaihoz is. Az WHO (Egészségügyi Világszervezet) által létrehívott május 31-i Dohányzásmentes Világnapon 10-14 óráig az egyetem Új Tudásterében egészség megőrzési standon nyereménysorsolással és tanácsadással várják a szervezők a kihívás teljesítőit, és azokat is, akik próbát tettek, de nehézségekbe ütköztek, kérdésük merült fel a leszokással kapcsolatban, más módszerekkel ismerkednének vagy megosztanák tapasztalataikat másokkal.