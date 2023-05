Tizenkét városunknak összesen 51 testvértelepülése van. A megyeszékhely Győr büszkélkedhet a legtöbb testvérvárossal, összesen tizenkettővel.

Ezek a kapcsolatok azonban nem csak jelképesek Brassóval a környezetvédelemi témákban Kuopióval pedig a szúnyoggyérítés kapcsán egyeztetett a város önkormányzat.

Április utolsó vasárnapja a testvérvárosok napja. De vajon miért is jó, ha egy település ilyen szinten ápol kapcsolatot más városokkal? Hogyan profitálnak ebből a lakók?

Testvériskolai együttműködések

– Ha az egyik testvérvárosunk hasonló kihívásokkal néz szembe, mint mi, vagy olyan területen fejlesztünk, amiben ők előrébb járnak, felvesszük a kapcsolatot velük. Ingolstadttal például autóipari kérdésekben egyeztetünk rendszeresen – mondta el Gyarmathy Orsolya, a győri Polgármesteri Hivatal nemzetközi referense.

– Emellett több testvériskolai együttműködés, diákcsereprogram is létezik például a Krúdy középiskola és egy erfurti iskola között. A pandémia alatt elindítottuk a Mystery skype programot is, amely lehetőséget adott arra, hogy különböző osztályok ismeretlenül beszélgessenek egymással, a kihívás pedig az volt, hogy ki kellett találniuk, ki melyik várossal vette fel a kapcsolatot. Számos városi sporteseményre és kulturális programra szintén kölcsönösen meghívjuk egymás delegációit. Hamarosan egy győri csapat utazik Ingolstadtba egy triatlonversenyre, de a Győri Könyvszalonon is sokan képviseltetik magukat.

Csehországi város lehet a következő testvérvárosa Győrnek

Győr jelenlegi tizenkét testvérváros mindegyikére más miatt esett a választás, Poznańt a lengyel nemzetiségi önkormányzat javasolta, az orosz Nyizsnyij Novgorod pedig minket keresett meg. Egy csehországi város lehet a következő testvérvárosa Győrnek, az egyeztetések már megkezdődtek Csehország budapesti nagykövetével, aki támogatja az ötletet. A hivatalos tárgyalások hamarosan folytatódnak.

Kerékpártúra Győr és Dunaszerdahely között

Dunaszerdahelyhez régi kapocs fűzi Győrt. A sportok rajongói rendszeresen kilátogatnak a meccsekre. Immár két éve testvérvárosa Győrnek, amiről utcanévtábla is megemlékezik.

– Tavaly ősszel közös fotókiállítással mutattuk be a két település szépségeit, de az Ökoolimpián is részt vett egy csapat diákunk. A közelmúltban pedig győri fotósok munkáiból nyílt kiállítás a városban – mondta el Karaffa Attila alpolgármester. – Most pedig szurkolói focitornára várjuk a győri sportrajongókat. Emellett a Rotary Club is szervez egy Győr-Dunaszerdahely kerékpártúrát.