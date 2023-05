Határon túlról is érkeznek motorosok

Nem most, hanem már húsz évvel ezelőtt, 2003-ban találta ki néhány barát, hogy jótékonysági célzattal egy baráti összejövetelt rendeznek, amit aztán motoros találkozóként kereszteltek el. Ebből nőtte ki magát mára egy országszerte, de még határon túl is ismert esemény. A találkozó szinte a kezdetektől nemzetközi.

Alig várják a tavaszt, hogy ideroboghassanak a Felvidékről, Erdélyből, Ausztriából, Németországból, Szerbiából. Volt, aki éveken keresztül eljött Írországból, az útja egy hétig tartott. Széles Zoltán 2006-ban csatlakozott a klubhoz, jelenleg ő a legrégebbi tagja. Tőle, mint az egyik fő szervezőtől kérdeztük, mi a jó a találkozóban?

Napi 3000 ezer látogató

– A motoros szubkultúra megismertetésére, barátságok kötésére kiváló alkalom. Mi is járunk találkozókra, az országban sok barátunk van, emellett a rendezvény a legnagyobb bevételi forrásunk. Mint közhasznú egyesület a befolyt összegből jótékonykodunk egész évben – árulta el Zoltán, akitől azt is megtudtuk, hogy háromezer napi látogatója szokott lenni a rendezvénynek. A motorosok a tábor területén sátraznak vagy a faházakban alhatnak, de az idén újdonságként kapszula motel is rendelkezésre áll. Ilyenkor a helyi vendéglátóhelyek is megtelnek.

Szól a rock

Az idén is telt házra számítanak, hiszen nem csak motorosok érkeznek, a sokszínű kínálat a rockzene rajongóit is vonzza. Két színpadon folyamatosan mennek a koncertek. A nagyszínpadon a Moby Dick, a Pokolgép, az Auróra, a Tunyó öröksége zenekar, az Ossian, a Lord, a Blues Company, a Falcon Project, Rudán Joe Band és a Rock legendák (Rudán Joe, Vikidál Gyula, Kalapács József, Varga Miklós, Nagy Feró, Vadkerti Imre), a Road és a Zorall lép fel, de szeretnénk a helyi zenekarokat támogatni, ezért a kisebb színpadon, többségében feltörekvő helyi zenekaroknak adnak lehetőséget.

Fellép a Symphonium, az Alakulat Rock Band, a Fekete Hold, a Gattó, a Dogs, a Forma, a Piton, a Várakozni Tilos, a HungaRock, az Iron Vének. A két színpadon váltják egymást a műsorok, de népszerű az ebédlőben rendezett karaoke is. Bár egy rock fesztivál, de szombaton este egy rockabily show-val színesítik a programot.

Szombaton (május 13.) a motorok megszentelése után két órakor indul a látványos és már messziről hallható felvonulás a győri ETO Parkhoz, hogy a megyeszékhelyen is megcsodálhassák a gépparipákat, majd Ménfőcsanak érintésével tér vissza a táborba az ezer-ezerötszáz motoros. Fotó: Kisalföld-archívum

Jótékonyság

A találkozó bevételét a motorosok jótékony célokra fordítják. Év közben számtalan gyermek arcára csalnak mosolyt. – Nagy hangsúlyt fordítunk a nagycsaládos rászoruló gyermekek támogatására Győrújbaráton, Győrszentivánon és Péren a családsegítő szolgálat ajánlása alapján. Iskolakezdési támogatást nyújtunk és élményt is adunk ezekben a nagycsaládokban felnövő gyerekeknek.

Táborozni visszük őket, ahol felejthetetlen napokat tölthetnek együtt, sok-sok élménnyel gazdagodhatnak. Egész évben támogatjuk az Értelmileg Sérültek és Segítőik Egyesületet, amely a megye mintegy nyolcszáz sérült gyermekét fogja össze. Ott vagyunk az általuk szervezett családi napon, Mikulás discón, Gyerekenapon. Akkor is hívnak bennünket, ha valaki váratlanul kerül bajba. Csatlakoztunk már a Kisalföld jótékony akciójához is. Ott vagyunk, ahol segítség kell – szögezte le Széles Zoltán.