A nyúli hagyományőrző Lovas egyesület immár második alkalommal invitálta a helyi fiatalokat húsvéti locsolkodásra. Volt, aki gyakorlott versmondó volt, más még gyűjtötte a bátorságát, de néhány kedves szó és a baráti biztatás, hamar feledtette az izgalmat. A reggeli hűvös időben a hölgyek többsége a a kölnit választotta, de volt, aki egy kis frissítő hideg vizes, szódás szifonos fröccsenést is bevállalt.

A hároméves Noel eső locsolására érkezett. Édesapja Pongrácz-Dualszky Tamás fiatalon maga is járt locsolni, most pedig a hagyományőrzők tagjaként szeretné kisfiát is megismertetni ezzel a szokással.

Ez egy szép hagyomány, amit jó lenne életben tartani, mert összehozza az embereket. A nyúli és a környékbeli eseményeken is részt szoktunk venni, a mikulás fogathajtáson is itt voltunk.

A háztól-házig járó locsolkodók útközben gyönyörködhettek a tavaszi tájban, fehér sziromkosztümbe öltözött fák és tarka virágok intettek feléjük a falu utcáiról, sok helybéli ismerős pedig az ablakból vagy a kertkapuból integettek. A lovaskocsik és omnibuszok biztonságos közlekedését a helyi polgárőrség lelkes tagjai segítették felvezetéssel és a forgalom ideiglenes megállításával.