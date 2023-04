Az ország bármely pontjáról próbára teheti magát és termékét az, aki szeretné megmutatni, milyen sokszínűek a magyar ízek. Legyen az szörp, szirup, lekvár, zselé, méz, fűszerkeverék, savanyúság, szósz, krém vagy csilis termék. De nevezhetnek gyümölcs- és zöldséglével vagy -készítménnyel, sajttal, egyéb tejtermékkel, füstölt áruval, tésztával, süteménnyel, édességgel vagy mentes termékekkel. A lényeg, hogy hazai és hazánkban forgalomba hozható, érvényes engedéllyel rendelkező magyar vagy külföldi (Dunamente régió) kistermelő és mikrovállalkozás termékei legyenek.

– Négy éve álmodtuk meg a versenyt, akkor még nem is gondoltuk, hogy ilyen hamar ennyi érdeklődőt vonz, és egy év után országossá növi ki magát. Idén néhány újítással is készülünk, például az arany minősítésű termékek védjegyes termékké válnak – mondta el lapunknak Buzásné Kata kistermelő és szervező.

A laikusok mellett idén is szigorú szakmai zsűri kóstolja, majd pontozza „vakteszten” a beérkezett árukat. A pontok alapján – íz, szín, illat, állag, harmónia/összhatás – érhetnek el a termelők arany, ezüst és bronz minősítést.

Kaldeneker György, a Kaldeneker Lekvárosház tulajdonosa idén először lesz zsűritagja a negyedik éve szervezett Magyar Ízek Versenyének. A helyi szervezők azért választották be, mert a kistermelői értékeket képviseli, lekvárjai kiemelkedőek, jellemző rájuk az új ízkombinációkkal való kísérletezés. A szakmai zsűriben kapott helyet még Rauf Sven Tamás, a Rauf cukrászda tulajdonosa, étterem- és ételkritikus, Horváth Csaba szakácsmester, a Horex-Gomba Kft. ügyvezetője és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, szintén helyi kötődésű a háromgyermekes Bokkon Viktória, a Gourmet baba gasztroblog szerzője, Bak Róbert, a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari technikum tanára, aki egy igazi ínyenc.

A csilisek táborát erősíti Bóka Ödön gasztroblogger, az országos csilievő versenyek szervezője, valamint Nagy Gábor, a GaBko Chili tulajdonosa, aki szinte mindent megnyert, amit lehetett szószaival.

– Nyolc-tíz éve robbant be a köztudatba Magyarországon a csili, a csiliszósz és az ezzel foglalkozó kistermelő fogalma. A csípős szósz egyfajta fűszer, amely különböző erős paprikából és egyéb összetevőkből készülhet – mondta.

– Kóstoltam tavaly kiemelkedő csilis termékeket és olyanokat is, amiknél azt sem értettem, miért küldték be, de szerencsére mindig van, ami ütősre sikerül. Nehéz újdonságot hozni, de mindig azt keressük, ami kicsit kitűnik a többi közül. A legfontosabb hogy egyedi és jó ízzel rendelkezzen, valamint hogy használható legyen bármelyik fogyasztó számára – emelte ki Nagy Gábor.

Hegyi Tamás máriakálnoki kistermelő nem először nevez termékeivel a versenyre, sőt, a bronz és az ezüst mellett már arany fokozatot is sikerült szereznie.

– Idén újra próbálkozom szörppel, korábban ezüst minősítést kapott, viszont a világversenyről már aranyat hoztam el. Kíváncsi vagyok, milyen pontokat ér el a barbecue szószom és még gondolkozom egy levendulás mézen is. Azért szeretem ezt a megmérettetést, mert szakmai csapattól kapok független visszajelzést – fejtette ki Tamás.