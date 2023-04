A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon március 31-től április 7-ig Herceghalom és Mosonmagyaróvár, valamint Szárliget és Tatabánya között végzett pályakarbantartás miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Április 1-jén:

- Győrből a Déli pályaudvarra 22:38-kor induló S10-es vonat (4961) korábban, 22:30-kor indul.

Április 1-től 2-ig:

- A Déli pályaudvarról Győrbe 3:10-kor induló S10-es vonat (4930) korábban 3 órakor indul, a teljes útvonalán korábban közlekedik.

- A Győrből a Déli pályaudvarra 3:44-kor induló S10-es vonat (4909) korábban, 3:35-kor indul, Győr és Biatorbágy között korábban is közlekedik.

- A Győrből a Déli pályaudvarra 5:44-kor induló S10-es vonat (4989) korábban, 5:35-kor indul, Tatabánya és Biatorbágy között korábban közlekedik.

Az osztrák vasúton végzett pályakarbantartás miatt április 1-től 7-ig a Bécsből érkező első, a Hegyeshalomból menetrend szerint 8:28-kor induló railjet (rjx 41) a teljes magyarországi szakaszon 60 perccel korábban közlekedik, így Hegyeshalomból 7:28-kor indul. A Stuttgart, illetve Zürich felől Budapestre tartó Kálmán Imre EuroNight (EN 463) menetrendje is változik, az eredeti menetrendjéhez képest 87 perccel később, 8:55-kor indul Hegyeshalomból.

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon április 15-én és 16-án egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek – Kelenföld és Budaörs között végzett pályakarbantartás miatt.

A Sopronból a Keleti pályaudvarra 6:24-kor induló Scarbantia InterCity (IC 987) csak Kelenföldig közlekedik. A Keleti pályaudvarról Sopronba 9:15-kor induló Ikva InterCity (IC 992) Budapest-Kelenföldről indul 9:20-kor. 8 és 14 óra, valamint 15 és 21 óra között a Bécs felé közlekedő nemzetközi vonatok Budapest-Kelenföldről 1 perccel korábban indulnak. A Bécs felől érkező Dacia-Corvin nemzetközi vonat (347) Győrből (20:54) és Tatabányáról (21:28) 2 perccel korábban indul.

A Hegyeshalom–Rajka vonalon április 11-től 13-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek pályakarbantartás miatt. Néhány délutáni Hegyeshalom–Pozsony között közlekedő vonat utasait Hegyeshalom és Rajka között pótlóbuszok szállítják.

GYSEV

A GYSEV Szentgotthárd–Graz vonalán végzett pályakarbantartás miatt április 3-tól 7-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. A Keleti pályaudvarról Grazba 8:15-kor induló Mura InterCity vonat (IC 312) helyett Szentgotthárd és Graz között pótlóbusz közlekedik. A Grazból a Keleti pályaudvarra 14:37-kor, Szentgotthárdról 16:06-kor induló Mura IC (IC 313) Graz és Szentgotthárd között változatlan menetrend szerint közlekedik. A továbbutazóknak április 3-tól 7-ig Szentgotthárd állomáson másik szerelvényre kell átszállniuk.

A GYSEV Győr–Sopron vonalán április 17-től 19-ig, egyes Budapest–Győr–Sopron viszonylaton közlekedő InterCity vonatok helyett bizonyos napokon Csorna és Sopron között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt.

A GYSEV Győr–Sopron vonalán április 20-án és 21-én egyes Budapest–Győr–Sopron viszonylaton közlekedő InterCity és a Sopron–Győr közötti személyvonatok helyett Győr és Csorna között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt.

A GYSEV Szombathely–Sopron vonalán végzett pályakarbantartási munkák miatt április 15-én és 16-án a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Bük és Sopron között pótlóbuszok szállítják az utasokat a délelőtti vonatok helyett. A Sopron–Szentgotthárd viszonylatú vonatok menetrendje Szombathely és Szentgotthárd között nem változik.

A GYSEV Szombathely–Hegyeshalom vonalán végzett pályakarbantartás miatt április 11-től 14-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az InterCity vonatok helyett Szombathely és Csorna, a személyvonatok helyett Porpác és Csorna között pótlóbuszok közlekednek. Az InterCity pótlóbuszok eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekednek, továbbá a személyvonati pótlóbuszok Ölbő-Alsószeleste vasútállomás helyett Ölbő, Beregszer Volánbusz megállóban állnak meg. A Keleti pályaudvar és Graz közötti Mura IC (312) és a Ljubljana–Keleti pályaudvar közötti Dráva InterCity (311) a teljes útvonalon változatlan menetrend szerint közlekedik.

A GYSEV Hegyeshalom–Rajka vonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt április 11-től 13-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Egyes vonatok helyett pedig Hegyeshalom és Rajka között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A GYSEV Fertőszentmiklós–Pomogy (Pamhagen)–(Neusiedl am See–Wien Hbf) vonalán végzett karbantartási munkák miatt április 3-tól 5-ig pótlótóbuszok közlekednek Fertőszentmiklós és Pomogy állomások között, illetve Pomogy és Neusiedl am See állomások között, módosított menetrend szerint. Az autóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátos ház Volánbusz megállóhelyen állnak meg, továbbá Pomogy (Pamhagen) állomásról továbbutazóknak másik autóbuszra kell átszállniuk. Pomogy (Pamhagen)–Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul, erről részletes tájékoztatás a raaberbahn oldalon érhető el!