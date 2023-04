Olvasóink adományaiból az új albérlet kaucióját fizette ki, amire nehezen, sok elutasítás után bukkantak, és ami lehetővé teszi a család újraegyesítését. Éva – ahogy mondja – harmadjára kezdi a nulláról.

Négy éve vált el a férjétől, azóta egyedül neveli 11 és 12 éves gyermekeit, anyagi támogatás nélkül. Korábbi vendéglátóipari munkahelye megszűnt, ezért a kereskedelemben helyezkedett el, de ott nem keresett annyit, és hátralékaik keletkeztek a lakbérben. Részben ezért, és mert már egy ideje tervezte eladni a lakást, a tulaj kilakoltatta őket.

Rengeteg kutatás után talált új lakást.

– Ha egyedülálló vagy és gyereked van, véged. Albérletet sem kapsz, és a munkahelyen is hátrány, aggódik a munkáltató, mi történik, ha beteg a gyerek vagy iskolai szünet van. Nagyon szűkösek a lehetőségek. Kis lakásba nem engednek, mondván, nem férünk el, pedig laktunk mi már másfél szobában is. Mondtak már olyat is, hogy majd a gyerek bulit rendez a lakásban. Eleve úgy kezdik a hirdetéseket, hogy kétszobás két felnőttnek, egy párnak... A létező összes albérletet és ingatlanirodát hívtam. Nagyon sok elutasítást kaptam. Volt, aki a szerződéskötés napján mondta le.

Éva végül talált egy olyan marcalvárosi lakástulajt, aki maga is kisgyermeket nevel, és megértő volt. Olvasóink adományai és a Katolikus Karitász segítségével vált lehetővé a költözés. Az új albérlettel, és azzal, hogy vissza tudott kerülni a vendéglátásba, reméli, hogy új távlatot és békességet nyer a család.