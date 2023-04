A klímatudatosak kívánsága lesz

Prohászka Andrea, a Tutti ügyvezetője azt mondta: kaptak már ők is mintacsomagot rovar alapú lisztből, de egyelőre nem tervezik a termékpalettára felvenni.

– A partnereink által kért termékeket gyártjuk le. Ha valaki rovar alapú terméket kér, akkor elképzelhető, hogy elkészítenénk, de a saját táplálékkiegészítő palettánkba ilyet hozni még nem látjuk időszerűnek.

Ugyanakkor úgy látja: a tartózkodás kulturális alapú. – A magyar ízlés nagyon konzervatív. A garnéláért milyen nagy árat kifizetnek, pedig nem szebb, mint egy kukac. Szokatlan a mi kultúránkban, a rovar, ezért nem baj, hogy feltüntetjük és akit zavar nem eszi meg. Bár ennek ellentmond, hogy a piros ételfestéket egy bizonyos tetűből vonják ki és ez eddig senkit nem zavart.

Véleménye szerint a rovar mint alapanyag elsősorban a klímatudatosak kívánsága lesz, mert sokkal fenntarthatóbb fehérjeforrás, mint a szarvasmarhából származó hús, vagy tejtermék. – Ha a rovarokból lehet jól ízesíthető termék, aminek nincs kukac íze vagy szaga, akkor hosszú távon el kell rajta gondolkodni, mert a jövőben szinte biztos, hogy fog teret nyerni. Felnő egy-két generáció, akik erről már egész másként fognak gondolkodni.

Ugyanakkor a klímatudatos vásárlóközönség egyelőre a vegán vagy nyersvegán étkezés felé húz, így számukra a bab, tofu, vagy alga sokkal elfogadhatóbb fehérjeforrás. Így egyelőre nyitott kérdés, beváltja-e a tücsök és a lisztkukac a hozzá fűzött reményeket.

Kínálat akkor lesz, ha kereslet

Felvettük a kapcsolatot László Csabával, aki korábban próbálkozott élelmiszer célú tenyésztéssel, de akkor még gyerekcipőben járt a kereslet és az engedélyeztetési eljárás is nagyon bonyolult volt. – Attól lesz emberi fogyasztásra alkalmas, a lisztkukac vagy a tücsök, hogy steril környezetben állítják elő, és olyan tápanyagokat adunk ezeknek az állatoknak, ami emberi fogyasztásra alkalmas. Most is így csináljuk egyébként. Búzakorpát, esznek például a liszkukacok. Ez a két tényező teszi emberi fogyasztásra alkalmassá és az hogy hogyan dolgozzák fel.

Azt mondja, jóformán egy kezén meg tudja számolni azokat, akik az országban rovartenyésztéssel foglalkoznak, nehezen tudja elképzelni hogy tömeges élelmiszeripari célú munkára állnának át. Mivel egy cseh cég termékeit forgalmazza az interneten, Csaba végigkóstolta a rovar palettát. – Mindent kipróbáltam, igazából már élő állatokat is ettem. Az élő lisztkukacnak dió íze van, a szárított pedig snack. Minden az ízesítésen múlik, mert nyersen sincs rossz ízük, de különlegessé lehet tenni.