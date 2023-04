A győri önkormányzat 1989 óta tagja a WHO Egészséges Városok mozgalmának. Az Egészséges Városok Programiroda 1994 óta minden tavasszal megszervezi a győrieknek az Egészség-Piacot. Szűrővizsgálatokat telepítenek mindenki számára könnyen elérhető helyekre. Vérnyomás,- koleszterin-, vércukorszint, testsúly, testzsír, testömeg index, vénás és vérámramlás mérés, csontsűrűség,- szem-, hallás vizsgálat, fogászati szűrés várja az érdeklődőket, de a szűrésekhez , az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadások is elhangzanak. Mindezek mellett egészséges termékeket is kínálnak.

Az idén immár 28 alkalommal hét helyszínen találkozhatunk ezzel az egészségmegőrző programmal. Miért van rá szükség? – kérdeztük dr. Dézsi Csaba András polgármestert.

– Orvos-polgármesterként mi lehetne fontosabb számomra, mint az emberek egészsége? Ez egy régi, jól bevált program. Arra biztatok mindenkit, hogy menjen el ezekre a szűrésekre. Olyan vizsgálatokon tudnak a településrészeken részt venni, amire máshol akár hónapokat is kellene várni. Köszönet azoknak a szakembereknek, akik részt vesznek ebben a munkában. – válaszolta a polgármester.

Az egészség ügyét még azzal is segíti a város, hogy a megnövekedett energiaárak ellensúlyozására az egészségügyi alapellátást, és a fogröntgen szakellátást nyújtó szolgáltatásoknak praxisonként havonta ötvenezer forint támogatást nyújt ebben az évben.

Egészség-piacok helyszínei és időpontjai:

április 22. 9-12 óra: Molnár Vid Bertalan Művelődési Ház (9011 Győr, Váci Mihály u. 3.)

április 28. 15-18 óra: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Ház (9028 Győr, Móra tér 1.)

április 29. 9-12 óra: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsanaki Művelődési Ház – Bezerédj-kastély (9012 Győr-Ménfőcsanak Győri út 90.)

május 13. 9-13 óra: Újvárosi Művelődési Ház (9025 Győr, Liget u. 55.)

május 20. 10-13 óra: Újvárosi Művelődési Ház (9025 Győr, Liget u. 55.)

május 28. 9-12 óra: Molnár Vid Bertalan Művelődési Ház Likócsi Közösségi Ház (9017 Győr, Esztergető u. 12.)

Főszervező: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humánszolgáltatási Főosztály Népjóléti Osztálya, WHO Egészséges Városok Programiroda