Sajtótájékoztatót tartott kedden délután Szeles Szabolcs alpolgármester Győr-Sziget, Pinnyéd és Újváros önkormányzati képviselője a régi Pinnyédi Híd lábánál. A város csatlakozva a TeSzedd akcióhoz április 22-én, a Föld Napja alkalmából rendez szemétszedést reggel 9 órától, amelyre a helyieket is várják.

Az alpolgármester beszédében elmondta: a programmal szeretnék felhívni a figyelmet szemetelés mellőzésére, a környezetvédelem fontosságára. A képviselő hangsúlyozta: az önkormányzat éves szinten mintegy száz millió forintot fordít az illegális szemét felszámolására városszerte.

A programra látogatók a Holt Rábca területét tisztíthatják meg, az Arrabona EGTC segítségével a vízen is segíthetnek a szemétszedésben.

A programhoz csatlakozott többek között a Győri Vízisport Egyesület, a Fidelitas helyi szervezete, a Győri Futsal Utánpótlás Egyesület, és a megyei horgászegyesület tagjai is. A programmal párhuzamos a Pinnyédi Művelődési Ház udvaráról is indul majd egy csoport, akik a szemétszedés mellett egy túrán is részt vehetnek, és megismerhetik a Holt Rába értékeik, madarait, növényeit.

Az eseményre a szervezők zsákokat és kesztyűket biztosítanak a résztvevőknek, a program végén pedig frissítővel és pogácsával köszönik meg a segítséget.