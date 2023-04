– Sokan szeretnék, ha a hagyományos magyar ünnepek is nagyobb figyelmet kapnának. Ez több észrevételben megfogalmazódott felénk. A locsolkodás éppen egy olyan szokás, ami napjainkban, főleg a városokban, kiveszőben van – mondta Farkasné Nagy Nikolett, az esemény egyik szervezője. – Az alap ugyanaz, mint a korábbi eseményél, lányos házak jelentkezését várjuk. A beérkező címeket most is térképen összesítjük, ez alapján indulhatnak útnak a locsolók.

Farkasné Nagy Nikolett hozzátette, a korábbi tapasztalatok alapján annyi változás lesz, hogy a jelentkezésnél egy telefonszámot is kérnek a cím mellett.

– Ezeket az adatokat nem tároljuk és nem használjuk fel más célra. A locsolkodás előtti napon fogom csak megkeresni a jelentkezőket, hogy biztosan tudják-e vállalni. Erre azért van szükség, mert tavaly ősszel voltak olyan helyek a térképen, ahol végül nem voltak otthon a lakók és a gyerekek hiába mentek, sőt, volt olyan is, hogy valaki más regisztrálta az illető lakcímét, annak tudta nélkül. Ezzel szeretnénk gondoskodni arról, hogy a részvevők olyan címekre menjenek, ahol várják őket, valamint senkit ne zavarjunk, aki nem szeretne részt venni a játékban.

A tapasztalatok alapján leginkább a 3-6 éves korosztály lesz aktív.

– A nagyobb fiúkat nehezebb bevonni, de ha van olyan család vagy idős pár, akik szívesen látnák a locsolókat, nyugodtan jelentkezhetnek. A fiúkat pedig arra kérjük, vödör víz helyett inkább kölnit használjanak.

A vitnyédi Énekes Lenke Néptáncegyüttes fiú tagjai is minden évben felkeresik a lányos házakat.

– Mindig kitalálunk egy sztorit a lányoknak, hogy idén miért nem megyünk locsolni, majd mégis felbukkanunk húsvétkor – mondta el Zsámboki László, az együttes vezetője. A néptáncosok körében több évtizedes hagyománya van ennek a szép szokásnak. Időjárástól függően igyekeznek népviseletben menni a lányos házakhoz. – Elsősorban az egyesület női tagjait, és rokonaikat szoktuk felkeresni. A vödör mellett persze mindig viszünk magunkkal kölnit is.

Zsámboki László elmondta: az egyesület év közben óvodákba is rendszeresen ellátogat. Ezeken az alkalmakon arra biztatják a fiúkat, hogy ők se hagyják ki a locsolást és szüleik kíséretében keressék fel az ovistársaikat.