A Roth Gyula Erdészeti Technikum tanulói Michael Jackson - Earth Song dalára, figyelemfelkeltő, elgondolkodtató flashmobe-ot mutattak be, ezzel világítva rá a Föld védelmére, a környezettudatosságra, majd olyan facsemetéket adtak át, amelyeket ők maguk neveltek és ápoltak.

A rendezvényen Magas Ádám önkormányzati képviselő is részt vett, aki elmondta, hogy nem csak a Föld napján, hanem mind a 365 napon figyelnünk kellene a környezetünkre annak érdekében, hogy unokáinknak is megtarthassuk ezeket a csodálatos értékeket és ők is egészségesen és tudatosan élhessenek.