Az előadás során elhangzott a „gyengébb nem” talán már nem is olyan gyenge. Az új elvárások új nőtípusokat alakítottak ki és emiatt új elvárásoknak is meg kell felelniük. A két sikeres családanya megosztotta tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogyan lehet összeegyeztetni a karriert a családdal, valamint, hogyan hat a női szerepek megváltozása a férfiakra.

Szó esett arról is, hogy az új elvárások új nőtípusokat alakítottak ki az elmúlt 20-30 évben. Téma volt, hogy milyen elvárásoknak kell egyáltalán megfelelnie egy 21. századi nőnek. Illetve azt a kérdést is boncolgatták az előadók, hogy vajon minden sikeres nő mögött mindig ott áll egy támogató férfi is?