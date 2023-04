Magasba száll még az L-29 Delfin sugárhajtású katonai kiképzőgép és Magyarország egyetlen hidroplán repülőgépe, a Cessna 206 Amphibian is. A cseh The Flying Bulls Aerobatics Team négy darab, szoros alakzatban repülő géppel teljesít különféle manővereket, emellett az Aeroexpress kétmotoros utasszállító gépe is felszáll.

A statikus forgószárnyas szekcióban bemutatkozik a Magyar Honvédség Airbus Helicopters H145M típusa, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. EC135 mentőhelikoptere és a Légirendészet MD500-asa.

A repülőnapon a gépek és felszereléseik mellett a velük feladatot ellátó személyzettel és munkájukkal is meg lehet ismerkedni. A bemutatók mellett a szervezők mintegy hétszáz résztvevőnek biztosítanak élményrepülési lehetőséget a nap folyamán egy veterán Antonov An-2 típustól a Cessna 172 kisgépen át a Jetranger gázturbinás helikopterig.

A légi bemutatók mellett az Aeropark Budapest több veteránjárművel, Malév mini-kiállítással és szimulátorral készül. A merevszárnyú kiállítás során többfélre sportrepülőt, köztük a legújabb sebességi rekordot felállító Blackwing típusú egymotorost is meg lehet nézni.