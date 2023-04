A győrladaméri tavaszoknak 2020 óta része a Kertészkedj okosan! elnevezésű növénycsere. Aki talál kedvére valót a kosárban, nyugodtan hazaviheti. A község polgármestere, Pappné Kett Adrienn örül annak, ha ingyen hozzájuthat egy növényhez, ami aztán az otthonát díszíti.

Növénycsere

– Már hagyomány nálunk ez a program, sokan várják, többen foglalkoznak kertészkedéssel. A nyílt gyűjtőhelyeken, az iskola, az óvoda és a hivatal előtt folyamatosan gyűlnek már a növények, virágok, bokrok. A program lényege, hogy ami másnak hasztalan vagy elszaporodott, az másoknak igazi kincs lehet – fogalmazott lapunknak a polgármester.

Az elöljáró hozzátette: a kezdeményezésről már több civil szervezet is érdeklődött, nagy öröm lenne, ha ez a program az egész Szigetközben állandó esemény lenne. Azt nehéz megtippelni, hogy évente mennyien vesznek részt a csereberében, de általában megmozgatja a település lakóit.

Vannak, akik több növényt, bokrot visznek a gyűjtőhelyre, de akad olyan is, aki csak elhoz onnan. A portéka folyamatosan változik. A cél, hogy minél többen kertészkedjenek. Divatos a magaságyás, és a gyermekek is örömmel vesznek kézbe kis vödröt és kapát. Az önkormányzat nemrég lepte meg a falu legfiatalabb lakóit, vetőmagokat kaptak ajándékba, amiket aztán otthon el is ültethettek.

Fűszernövények

– Fontos, hogy a gyermekek figyelmét is felkeltsük, és persze a falukép is szebb lesz, ha minél több bokor, virág színesíti az udvarokat. A kertek nem golfpályák, sokan tudunk tenni azért, hogy szebb legyen a település. Amíg gazdára nem találnak a növények, a gyűjtőhelyeken öntözzük őket – tette hozzá Pappné Kett Adrienn.

A helyiek bíznak benne, hogy idén a fűszernövények kapnak nagy számban helyet a kosarakban, és minél többen részt vesznek az ingyenes programban.

Kovács Katalin régóta él a településen, minden évben várja már a „Kertészkedj okosan!” eseményt. Igazi különlegességre is bukkant már a válogatások során és persze maga is gazdagítja a választékot.

– Sokkal boldogabb az ember, ha szép környezet veszi körül. Az elmúlt húsz évben sok mindent ültettünk mi is. Mindig akad olyan, amire már nincs szükségünk. Általában örökzöldet, futónövényeket teszek ki a gyűjtőhelyekre, amelyek könnyen kezelhetőek, gyorsan bokrosodnak – fogalmazott Kovács Katalin, aki egyik évben különleges kövirózsára bukkant. Szívesen vitte haza az új sziklakertjébe. – Sokat kertészkedünk otthon, és reméljük, mind többen kapnak kedvet hozzá a faluban.