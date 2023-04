Happy enddel végződik az osztrák főváros soha nem használt simmeringi autópálya-lehajtójának története: park lesz belőle. Az A23-as autópálya Favoritenben található lehajtóját még 1977-ben építették, de végül változtak a tervek, így soha nem vették használatba. Csupán a mentőegységek használták fel- és lehajtóként, illetve egy raktár állt itt. Az oszták autópálya-kezelő, az ASFINAG 2020-2022 során végül elbontotta a lehajtót, Bécs Városa pedig bérbe vette tőle a területet, hogy egy hatvanezer négyzetméteres zöld oázist hozhasson létre.

A lehajtó helyére tervezett hatvanezer négyzetméteres Tangentenpark építési munkái idén júniusban kezdődnek és várhatóan 2024 nyarán érnek véget. A bőségesen beültetett, piknikezésre és pihenésre is alkalmas zöldterület mellett a kicsiknek kalandparkot, a nagyobbaknak pumptrack- és skate-pályát, az idősebbeknek pedig pétanque-pályát terveznek ide, illetve lesz még tó, vizes játszótér szökőkutakkal és kutyafuttató is. A külöböző labdajátékokra alkalmas sportpályák egy részét az itt cölöpökön futó A23-as autópálya alatt helyezik el, hogy a fiatalok rossz idő esetén is ki tudjanak jönni ide rúgni egyet.

Rendering Tangentenpark an der Ostbahn

A Tangentenpark nemcsak új pihenőhelyet jelent majd a 10. és 11. kerület lakói számára, de ligeteivel és erdőfoltjaival egy háromkilométeres zöldfolyosót is létrehoz a szintén a kerületben található, hetvenezer négyzetméteres Helmut-Zilk-Parktól egészen a kerület déli részén található erdős területekig. A környező lakóövezetek között pedig kivilágított gyalog- és bicikliutak javítják majd az összeköttetést.









Képaláírás és copyright:

A bécsi Tangentenpark látványterve © VIZ A VIE – Visuals / DI Andreas Kneidinger