Még az időjárás is kedvezett a vasárnapi repülőnapnak, ahol a legkisebbektől kezdve a nagyokig mindenkit lenyűgöztek a légiparádék. Voltak családok, akik egész napra berendezkedtek és pléden pihenne élvezték a látványos bemutatókat, melynek keretében Besenyei Péter műrepülő világbajnok, Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok, Vári Gyula egykori MiG-29 vadászpilóta és Imreh Lajos helikopterpilóta vették birtokba a légteret.

A fertőszentmiklósi Skyview pilótaképzéssel és sétarepüléssel foglalkozik. A repülőnapot többes céllal rendeztük meg. Egyrészt ez a nap a családok szórakozásról szólt, másrészt szerettük volna megszólítani a pályaválasztás előtt állókat. A repülős szakmákat érdemes minél hamarabb elkezdeni, de sosem késő. Az érdeklődök a pilóta képzéssel és a repülőgép szervizeléssel ismerkedhettek meg a rendezvényen, de a készenléti rendőrség és a honvédség toborzótáborával is találkozhattak

- mondta el Fettik Krisztián, a Skyview Aviation Kft. ügyvezetője.

A repülőnapon magasba szállt a Delfin sugárhajtású katonai kiképzőgépe és Magyarország egyetlen hidroplán repülőgépe is. A cseh The Flying Bulls Aerobatics Team négy darab, szoros alakzatban repülő géppel teljesített különféle manővereket, valamint az Aeroexpress kétmotoros utasszállító gépe is felszállt. A statikus forgószárnyas szekcióban bemutatkozott a Magyar Honvédség Airbus helikoptere, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. mentőhelikoptere és a Légirendészet MD500-asa. Mindezek mellett a veterán Antonov An-2, a Cessna 172 kisgép vagy a Jetranger gázturbinás helikopter fedélzetre szállhattak élményrepülni a vállalkozó kedvűek.