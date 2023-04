Hazánkban 2011 óta rendezik meg a TeSzedd! Önkéntes szemétszedési mozgalmat. Az esemény évről évre egyre több, a környezetért tenni akaró embert vonz. Az idei akció április 28-ig tart, érdemes hát nyomon követni a települések felhívásait, minél többen csatlakozzanak a jó ügyhöz. A zsákok, kesztyűk és kötözők biztosítottak, ahogy az elszállítás is.

Tavaly országszerte közel 900 ponton 850 tonna hulladékot gyűlt össze a megmozdulás keretében.

Ezen kívül is sokan összefognak, hogy megtisztítsák szűkebb-tágabb környezetüket. A télből kilábalva elkezdődnek a környezettisztítások önkormányzati, vagy épp civil szervezetek által, de baráti társaságok, munkahelyi közösségek, oktatási intézmények is kiveszik a részüket.

A magyarkeresztúriak minden évben összefognak a kül- és belterület megtisztításáért.

Magyarkeresztúron hosszú évek óta szervez a Vöröskereszt helyi szervezete szemétszedést, amihez a lakosokon kívül a helyi egyesületek tagjai is csatlakoznak. A belterület mellett a külterületi utakat is megtisztítják ezen alkalmakkor, bár, ahogy Kovácsné Kálmán Gyöngyi polgármester fogalmaz, látva a szemetes részeszeket, a lefedett területek nagyságát illetően sajnos a kört lehetne tovább is bővíteni -Jobbára energiaitalos és üdítős dobozokkal, műanyaggal találkozunk, de mindenféle lomot, vagy épp rossz tévét is kidobtak. Sok esetben találunk olyan szemetet, amit nem sokkal messzebb, a falu közepén lévő szelektív gyűjtőben is elhelyezhettek volna. Ami pozitívum, hogy idén talán kevesebb volt a szemét. Gondolkodunk egy őszi „nagytakarításban” is – mondta végül a polgármester.

Győrságon rendhagyó módon lovaskocsi segítette a gyűjtést. Szabó Krisztián lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat által meghirdetett szedéshez a lovasegyesület nevében csatlakoztak - Mi szállítjuk el ilyenkor a közös gyűjtőhöz a hulladékot. A közutak mentén a külterületi utak megtisztultak, egy konténernyi hulladék gyűlt össze – mondta, a hulladék összetétele a magyarkeresztúri területen találhatóval volt megegyező.

A fenyőfa alatt lendoltak a bőröndök

Zsirai Jenő, Gyóró polgármesterének a szeme láttára dobtak ki két bőröndöt nemrégiben külföldi autóból, mely a járda melletti fenyőfa alatt landolt, belterületen. Mindhiába az igyekezet, a szemtanú, a beazonosítás, nem sikerült az elkövetőkre rábizonyítani a szemetelést. A polgárőrökkel összefogva Gyóróban is szoktak egyébként tartani szemétgyűjtést, hamarosan pedig lomtalanítás is lesz, elektronikai hulladék háztartási lom és vasgyűjtés egy időben.

Lébényben a helyi megmozduláson túl aktív a Zöld Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő Egyesülete is. Idén is bevállalták, és egy eléggé kritikus részt, az Ipari Parkot mentesítették a szeméttől. Zug Virgínia egyesületi elnök beszélt az eredményükről, melynek mérlege 26 megtöltött szemeteszsák lett, táblák, szőnyeg, műanyag hulladékok voltak a lomok között. Az ott lévő benzinkút vezetése védőkesztyűket, szemeteszsákokat, gumi kesztyűket, szemétszedő botokat és frissítőt biztosított a számukra, az önkormányzat pedig elszállíttatta a hulladékot.

Az egyesület elnöke elmondta: „Próbáljuk aktivizálni a lébényieket, a szemétszedésen túl rajz-, és fotópályázatot hirdettünk gyerekek körében, amit összekötünk a természet- és állatvédelemmel, és igyekszünk a környezetünk megóvására minél inkább felhívni a figyelmet.”

A Zöld Mancsok Lébényi Állatvédő és Természetvédő Egyesülete az ipari park környezetét tisztította, gyerekek is részt vettek az önkéntes munkában, köztük Monostori Léna.