Földön, vízen és ha rajtuk múlt volna, talán a levegőben is szedték volna a szemetet a Pinnyédi híd lábánál szombat reggel összegyűlő önkéntesek. Az akciót nem csak a jó idő segítette, de az is hogy a folyók vize apadt a pár nappal korábbi árvízvédelmi készültségi szinthez képest. Így túrakenukról is gyűjtötték a hulladékot a vízből. Több mint százan indultak neki a Rábcapart megtisztításának. Herman Etelka Győr város környezetvédelmi osztályának vezetője örömmel konstatálta, hogy majdnem elfogytak az előkészített kesztyűk. Azt remélik a szervezők, akik egyszer összeszedte a másét, az többé nem dobja el a magáét.

A bajnoki hajrá ellenére érkeztek önkéntesek a vízilabda csapattól, a győri futsal utánpótlás egyesülettől, és a helyi horgászegyesülettől is. Az Aktív Magyarország program biztosította a konténert és az összegyűjtött szemét elszállítását, az Arrabona EGTC és a győri önkormányzat környezetvédelmi osztálya pedig együtt szervezte az alkalmat, mely madárlessel is kiegészült.

Szeles Szabolcs a terület alpolgármestere gyermekeivel érkezett az önkéntes munkára. – Három ponton is hirdettünk gyűjtést, reméljük, hogy minél nagyobb szakaszt sikerül megtisztítani, mert van mit. Hiszünk a zöld Győrben!