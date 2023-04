Kimozdulni az online térből

- Városunk folyamatosan próbálja kielégíteni valamennyi korosztály igényeit - fogalmazott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. - Gondolok a bölcsődére, az idősek otthonára, közösségi terek és épületek felújítására, játszóterek, sportparkok létesítésére. Kifejezetten örülök, hogy a bringapark létesítésével hozzájárulhatunk a fiatalok rekreációs lehetőségeihez.

Napjainkban egyre nehezebb kimozdítani ezt a korosztályt az online térből, azonban ez a projekt lehetőséget ad arra, hogy egy nem mindennapi közösségi területet adjunk át, ráadásul friss levegőn. Egy olyan parkban, ahol az elmúlt években több beruházás is volt: a műfüves pálya, a kutyafuttató, a tanösvény, büfé építése. Reméljük, hogy az állami beruházás keretében megrekedt uszoda építése újra erőre kap és a jövőre talán egy görpálya is helyet kaphat itt. A helyszín választás tehát nem véletlen. Több tervünk, elképzelésünk is van, melyet a kormány is támogat.

Munkák a Vilmos parkban

A tavaly év végén elnyert pályázatunkból lehetőségünk nyílik a Vilmos parkban lévő tónak és környezetének a rendbetételére. A műfüves pálya körül pedig egy rekortánpályát létesíthetünk. A bringapálya izgalmas vonalvezetésű, aszfaltos burkolatú. Egyaránt tartalmaz hosszú, egyenes szakaszokat és változatos kanyarokat, hullámokat, kétszáztíz méter hosszan.

Remélem, hogy a csornai fiataloknak egy új találkozási helyszínt is jelent a pálya környéke és sok, szép új élményt gyűjthetnek. Mindenkit kérek azonban, hogy felelősséggel, megfelelő védőfelszerelésben használják, vigyázva önmagukra és egymásra.

Tenni az egészségünkért

A csornai rendezvényen részt vett Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is. Ő, miután gyakorlati bemutatót tartott bringájával a fiataloknak, arról beszélt, hogy öröm egy biciklipálya átadásán megjelenni, hiszen sokszor hallani, hogy a fiatalok nem mozognak eleget. A mozgásra viszont lehetőséget kell teremteni számukra. A politikus hangsúlyozta, egy felmérés és kutatás szerint egészségi állapotunkért az egészségügyi ellátó rendszer mindössze 18 százalékban felelős. Felelős még a genetika, a környezeti hatások, de igen nagy arányban befolyásolja, 38 százalékban befolyásolja egészségi állapotunkat az életmód.

Programok

- Meghirdetjük a programokat, de olyan helyeken tudunk sikeresek lenni, ahol az önkormányzat mellénk áll, hiszen a beruházások felét biztosítjuk. A pálya megépült, a helyi fiatalok lehetősége, hogy használják. Persze, nem akarjuk megmondani, hogy ki mit sportoljon. Mindenki válassza ki azt a sportágat, ami számára kedves, de mozogni azért mindenkinek kell - mondta Révész Máriusz.