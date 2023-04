A nap témája a boszorkányok voltak, így sokan be is öltöztek a néha mókás vagy épp ijesztő jelmezekbe. Kirakodóvásárral is készültek a szervezők, a helyi kézművesek és termelők mellett a finom falatokról is gondoskodtak. A gyerekek íjászkodhattak, festhettek, rajzolhattak, valamint kipróbálhatták a domb gördeszkást is. Az estébe nyúló programon helyiek adtak elő különböző produkciókat, volt aki táncolt, volt, aki dalra fakadt, de a nap sztárboszorkánya Kollányi Zsuzsi volt.

A rendezvényt a boszorkány máglya meggyújtásával zárták.