A beledi óvoda idén tizenkettedik alkalommal szervezte meg a Beledi Oviolimpiát. Néhány év kihagyás után kedden ismét a tornacsarnok volt a megmérettetés helyszíne.

– Az utóbbi időben még inkább felértékelődött a mozgás és az egészséges életmód fontossága, ezért a nevelőtestület úgy döntött, folytatjuk ezt a jó programot – mondta a Kisalföldnek Tóthné Tóth Szilvia, a beledi óvoda vezetője. – A felkérésre hét csapat jelentkezett, az utolsó napokban két csapat, Dénesfa és Szil betegség miatt sajnos visszamondta a játékot.

Lelkes csapatok érkeztek Mihályiból, Répcelakról, Szárföldről, Beled két csapattal indult. Csapatsorversenyeken mérették meg magukat a gyerekek, nyolc feladatsor volt összesen, amiket az alapmozgásokra építettünk fel, de voltak benne gondolkodtató és párosan végezhető kihívások is. Alapvető igénye a gyerekeknek a mozgás, ami az egészséges életmód egyik feltétele, de fontos a csapatban végzett tevékenység és a közösségépítés is. Kivonult a beledi óvoda minden kisgyereke, szurkoltak, de például Répcelak is szurkolótáborral érkezett, ami még inkább fokozta az összetartást. A legfontosabb az volt számunkra, hogy közösségi élményt nyújtsunk az óvodásoknak, mozogjanak, jól érezzék magukat – emelte ki Tóthné Tóth Szilvia, aki végül elmondta: – Összességében mindenkit győztesnek hirdettünk ki, hisz sportszerűen küzdöttek a gyerekek, felkészülten érkeztek a versenyre, élményekkel, ajándékkal tértek haza a csapatok. Érmet kaptak és labdákat a fenntartó önkormányzat támogatásával. De mivel ez egy verseny, így voltak helyezések. A nyertes végül a Beled I. csapata lett, ezüst-éremmel tért haza Szárföld, a harmadik helyen pedig a Beled II. csapat tagjai végeztek.