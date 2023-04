Mindegy, hogy a motiváció nem megfelelő, vagy a módszer nem passzol a gyerek igényeihez, esetleg egyáltalán nem érdekli a téma, amit meg kellene valahogy jegyezni. A vége sajnos nagyon sokszor ajtó csapkodás, fenyegetőzés, zsarolás és sírás a gyerek és a szülő részéről is. Péter Mónika új módszert dolgozott ki a könnymentes tanulásért, most már nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is megmutatja, milyen módszerekkel tudnak otthon békésen tanulni. A beszélgetés során szó esik a jutalmazás fontosságáról, beszélgettünk arról is, hogy mennyire fontos időt és teret adni a gyereknek. Kiderült, mire utal, ha a gyerek a ceruzáját rágcsálja és az is, hogy a pattogó labda is segíthet hosszú versek megtanulásában. A számos példával, gyakorlati tanáccsal fűszerezett podcastben a kötelező olvasmányok hatékony feldolgozásáról is szót ejtettünk.

Hallgassák meg!