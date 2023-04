Az Együtt a babákért pelenkaprogram keretében a csornai önkéntesek hat családhoz tudtak juttatni az adományból egy áruházlánc, a Magyar Katolikus Karitász és a Győri Egyházmegyei Karitász összefogásának köszönhetően. A támogatás az átmeneti nehézségekkel küzdő, vagy akár hosszabb ideje krízishelyzetben lévő, kisgyermeket nevelő családoknak nyújt segítséget.

A csoport húsvétkor sem hagyta magára a rászorulókat. Részt vettek a Tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtésben és a városban is meghirdették a segítségnek ezt a formáját. Összesen négyszázhatvan kilónyi tartós élelmiszert gyűjtöttek. A Jézus Szíve Karitászcsoport önkéntesei ötvennégy családhoz vittek élelmiszercsomagot, ilyen módon is könnyítve mindennapi terheiket. Ekkor osztották ki a Győri Egyházmegyei Karitász központjából kapott hatvankilónyi borsókonzervet, valamint vetőmagcsomagokat és vitaminokat is.