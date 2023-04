Hogy miért cseréli le valaki a városi létet falusira, annak nagyon sok oka lehet. Az elmúlt napokban húsznál is több friss falusival beszélgettünk az első élményeikről, tapasztalataikról, félelmeikről, megbánásaikról.

Szabó Zilia és férje László világ életükben Sopronban laktak. Egy fiúk van, aki elmúlt már húsz éves. László két éve lett nyugdíjas. Zilia közalkalmazottként dolgozott, amikor 2021-ben úgy döntöttek, végleg felszámolják addigi életüket.

– Túlságosan zsúfoltnak, zajosnak éreztük már a várost, nem éreztük jól magunkat benne. Sopronban is családiházban laktunk, csak az udvarunk volt sokkal kisebb – meséli Zilia.

Soprontól Lovásziig táncoltak

Szabó Zilia a férjével most egy fél hektárnál is nagyobb kertben gazdálkodik, átálltak az önellátásra.

– Velünk jött a nyolcvan év feletti édesanyám és a kutyánk is. Teljes szabadságot élünk meg térben és időben, soha nem cserélném vissza ezt az életmódot a korábbira, pedig sokkal többet dolgozom, mint előtte. Egyedül a kövezett kocsibeálló hiányát volt nehéz megszokni, de őszintén, a fiúnkon kívül semmi nem hiányzik Sopronból.

Ziliáék a szlovén határ szomszédságában is megtalálták a helyüket, aktívan részt vesznek a közösségi életben. Sopronban alapítottak egy senior néptánccsoportot, itt meg már eleve volt egy, amihez azonnal csatlakoztak is. A megtermelt felesleget más terményekre cserélik helyben, az eladott soproni ingatlanból vettek két apartmant is Zalakaroson, ami bevételi forrást jelent a családnak.

Szabó Zilia és férje László megtalálták a helyüket és boldogságukat a Szlovén határ mellett. Fotó: családi

Még fogják Győr kezét

Miletics-Vargán Ritáék Győrzámolyra, Lendvay Lászlóék Nyúlra költöztek Győrből. Mindkét családban nagy elhatározás volt a vidéki életmódra váltás és egyikük sem tudott teljesen elszakadni a várostól.

– Úgy éreztük, hogy a váltással nem kerülünk távol szeretett városunktól, hiszen Győrzámoly csak mintegy nyolc kilométerre van Győrtől, és autóval, ha nem túl nagy a forgalom, tíz perc alatt beérünk. Nekünk nagyon tetszik a településben, hogy részben megőrizte falusias jellegét, annak ellenére, hogy gyors ütemben fejlődik és urbanizálódik. A helyi iskolában a kisfiunk hamar új barátokra lelt, és mi is bekapcsolódtunk a helyi közösség életébe – mondja Rita, akinek már csak egy jó étterem és egy nagyobb konditerem hiányzik a településről.

Lendvay László és Weber Szilvia Nyúl szélén, egy újonnan felparcellázott részen építkezett néhány éve. Kisfiuk visszajár a győri óvodába.

– Miki egy negyvenkilenc négyzetméteres panellakásba érkezett – meséli Szilvia.– Akkor úgy gondoltuk, hogy átköltözünk Győrön belül egy nagyobb lakásba, nyugodtabb környékre, ahol nincs annyi zaj éjszaka, de az ingatlanárak akkoriban annyira megugrottak, hogy ugyanabból az összegből lett egy új családi házunk.

– Egyikünk sem élt előtte kertes házban, a kerti munkákról annyit tudtunk, hogyan kell lelegelni az érett gyümölcsöket a nagyszülők kertjében – teszi hozzá László.

A fiatal család mára jól berendezkedett, a kicsi telket könnyedén karban tartják, a növények gondozását netes videókról lesték le eleinte. Az új utcáknak azért sok hátránya is van. Nem volt aszfaltos út, közvilágítás még mindig nincs.

– A közösségi életből mi csak annyit élünk meg, ami az utcán belül zajlik, jól kijövünk a hasonló korú és helyzetű családokkal. Nem szándékosan vonjuk ki magunkat a falu életéből, de amikor rendezvény van, akkor mi általában a családjainkat látogatjuk, akik nagyon távol élnek tőlünk – teszi hozzá Szilvia.

Már tyúkot is tud vágni

Bányai Blanka, mielőtt Ásványráróra költözött, Győrben és Budapesten élt. A fiatal lány albérletben lakott, ahol kipróbálták az együtt élést a párjával, majd úgy döntöttek, hogy Bálint szüleihez költöznek.

– Győrben sokat voltam egyedül, itt sosem vagyok magányos – mondja Blanka. – Bálintnak rengeteg barátja van itt, mindig van kivel találkozni, beszélgetni. Azt vettem észre, hogy falun sokkal inkább megmaradnak a gyerekkori barátságok, könnyebb ápolni a kapcsolatokat. Áprilisban harmincan fogunk összeülni bulizni. Blanka sohasem kertészkedett, nem volt háziállatok közelében, ezért eleinte izgult is, hogy mit fog kezdeni a feladatokkal.