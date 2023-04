Az iskolában sokat beszélnek a környezetvédelemről. Az intézmény vezetője, Lovász Éva lapunknak hangsúlyozta: szeretnék a közeljövőben kiérdemelni az Ökoiskola címet, ezért számtalan olyan dolgot csinálnak, ami nem megszokott. Az iskola bejáratánál ott áll az olaj gyűjtésére használt okostartály. Negyvenheten járnak az intézménybe, nemcsak a községből, de a közeli falvakból is. Az iskola nemrég leszerződött egy céggel, akik használt olajat gyűjtenek. Az okostartály segíti a gyűjtésben a gyermekeket, akik kis kannáikban hozhatják be az otthon felhasznált étolajat.

Egy célért közösen – A gyerekek élvezik az új iskolai programot.

A tanulók QR-kód segítségével kezelhetik a bejáratnál elhelyezett gyűjtőedényt, és tölthetik ki az elhasznált olajat. Utána mobiltelefonjuk alkalmazásában azonnali jelzést kapnak erről, és figyelemmel kísérhetik azt is, hogy ki mennyit töltött már a gyűjtőedénybe.

– Az Ökoiskola cím a célunk. Ennek részeként gyűjtjük a használt olajat, de mellette szelektíven a hulladékot is, továbbá környezettudatosságra és fenntarthatóságra neveljük a tanulókat. Az étolaj gyűjtésében mindenki részt vesz, az intézmény dolgozói, tanárai is. Okostelefonunkkal nyomon követhetjük eredményességünket. Ezzel párhuzamosan mindannyian megtanuljuk azt is, hogy felelősek vagyunk a környezetünkért –fogalmazott lapunknak Lovász Éva tagintézményi igazgató.

Nem új keletű az iskolában az ökoprojekt: nemrég használt ruhákat gyűjtöttek a Sulizsák program keretében. A ruhagyűjtéssel – leginkább a szülők segítségével – befolyt összegekből diákjaikat támogatják majd.

Már a gyerekek is tudják, hogy a használt olajnak nem a lefolyóban vagy a kukában van a helye.

Fotós: Rákóczy Ádám

Az étolaj gyűjtése jól halad, már a második tartályt töltik a gyerekek a kannáikból.

Ürítéskor sokaknak eszébe jut: mindannyiunk érdeke, hogy védjük, óvjuk a környezetünket. Az igazgató szerint kiváló hívószó volt a gyermekek számára az „okostartály” kifejezés, a mobiltelefonos rendszert is játszva kezelik már, hiszen a telefon az életük része.

– Nagyon szép környezetben van az iskolánk, ezért is fontos, hogy figyeljünk a természetre. Ezzel az akcióval is felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy a használt olajnak nem a lefolyóban vagy a kukában van a helye. Örömmel hozzák azt otthonról, és legfontosabb céljuk, hogy óvják a környezetüket, ezzel pedig minél több támogatást szerezzenek kirándulásaikra, programjaikra, nyári táborukra – zárta szavait Lovász Éva.