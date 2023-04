Angyal Krisztina főszervező érdeklődésünkre elmondta, hogy ezúttal is gondoltak a legkisebbekre, hiszen őket húsvéti játékok, traktor és tűzoltóautó is fogadta. A kicsik izgatottan keresték a tojást és tojásfát is díszítettek.

Angyal Krisztina hozzátette: évente négy hasonló forgataggal készülnek, így nyáron, ősszel és advent idején is lesz vásár Héderváron.