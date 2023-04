Eszter korábban már öt alkalommal elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat, tavaly pedig megkapta a „plafont” jelentő Remekek Remeke elismerést. – Ezek után elvileg már nem is indulhattam volna a pályázaton, de mivel idén új kategóriaként bejött az innováció, úgy döntöttem, mégis pályázom. Ekkora jelentősége ugyanis még soha nem volt a hulladékfelhasználásnak, mint most. A megemelkedett alapanyagárak rákényszerítik a vállalkozásokat a takarékosságra, a keletkezett hulladék feldolgozására. Nekem egyébként is szívügyem az újrahasznosítás, a kreatív újragondolás, erre alapozva szervezem évek óta a kézműves-foglalkozásokat és a gyerektáborokat. Sajnos rengeteg üveg köt ki a szemétben, pedig gyönyörű használati tárgyakat lehet belőlük készíteni. A kollekciómban van gondosan válogatott borosüvegekből, valamint tört üvegből készített gyümölcsös-, sajtos- és mogyorós-kínálótál is – tette hozzá.

Eszter a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében a kézművesszakmák átörökítéséről, a hagyományok megőrzéséről szóló rendezvénynek is előadója volt. Bemutatta a kamara keretében működő Soproni Kézműves Műhelyek, valamint az Iváni Művésztelep működését, tapasztalatait, beszélt a kézművesmesterségekben a szakmaiság fontosságáról. Büszkén mondta, hogy ezekkel a műhelyekkel országosan egyedülálló programot dolgoztak ki Sopronban.