Óriás, színes vattacukorral a kezükben sétáltak a gyerekes családok, de volt, aki a street food ételeket választotta inkább. Közben mindenhol hangos zene szólt, a színpadon pedig egymást követték az előadók.

A majális hangulatot ezúttal is a színesen villódzó körhinták, dodzsem, kisvasút, céllövölde és szerencsekerék adja. De vannak különlegességek is, mint az óriás lufi darts, amire focilabdákkal lehet célozni és a jó pontokért értékes nyereményeket hazavinni. A gyerekek körében nagy sikert aratott a vizes henger játék is a gumiköteles trambulin mellett.

