Az április 19-től 22-ig tartó eseményen sportprogramok, játékok és előadások várják az érdeklődőket, de a főszerep természetesen a szórakozásé: többek között Azahriah, Beton.Hofi, Dzsúdló és a Bagossy Brothers Company is fellép a fesztiválon.

A Széchenyi István Egyetem éves menetrendjében a tavaszi szemeszter 11. szorgalmi hete mellett a következő megjegyzés szerepel: zh-, beszámoló- és katalógusmentes időszak. Ez nem csupán véletlenszerű gesztus a hallgatóknak, hanem indokolt könnyítés: ilyenkor zajlik ugyanis minden évben a SZEN, azaz a Széchenyi Egyetemi Napok, amikor is a tanulás mellett a szórakozásé a főszerep.

A rendezvény az elmúlt évtizedben hallgatói napokból valódi fesztivállá nőtte ki magát, amely a hosszúra nyúlt szabadtéri szezon első jelentősebb rendezvénye az egész országban, más intézmények hasonló rendezvényeit is figyelembe véve. Aki tehát fel szeretné idézni a fesztiválok hangulatát, annak a héten Győrbe kell jönnie – a SZEN ugyanis már közel egy évtizede nem csupán az hallgatóknak kínál kikapcsolódási lehetőséget, hanem bárki előtt nyitva áll.

Idén is a hazai fellépők legjava fordul majd meg a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub udvarán felállított sátor színpadán: a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, Beton.Hofi és Azahriah az első számú húzónevek. Utóbbi két fellépő annyira erős kombinációnak bizonyult, hogy a telt házas péntek esti napijegyekért kétségbeesett hajtóvadászat indult a közösségi médiában. Az eladási adatok alapján a többi napra is jelentős volt az érdeklődés.

„Igyekeztünk mindenki számára kedvezni a fellépők kiválasztásánál, mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő előadókat a programban. A hazai éjszakai élet legjobb DJ-i látogatnak el hozzánk esténként, emellett a rock- és a retró zene rajongóira is gondoltunk” – fogalmazott Németh-Bende Péter, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub üzletvezetője, aki azt is kiemelte, hogy idén először az Elixir Bar ’n Kitchen jóvoltából kézműves hamburgerrel és pizzaszelettel is várják az éhes fesztiválozókat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csupán a zenés-táncos események mozgatják meg a hallgatókat, a nappali aktivitások és sportlehetőségek is sokakat vonzanak. Ebben a néhány napban az egyetemen űzött közkedvelt sportágakban próbálhatják ki magukat a fiatalok, amihez extra motivációt biztosít, hogy ezzel a testnevelési tárgyak is abszolválhatók. A teljesség igénye nélkül csipegetve a menüből: a műfüves pályán focitornát rendeztek, sárkányhajóba ülhettek az érdeklődők, de a hagyományos püspökerdei futás sem maradt el, a FIFA-bajnokság döntőjére pedig csütörtökön került sor az egyetem e-sport-termében.

Fotó: Majer Csaba József / Forrás: SZE

A nappali aktivitások kapcsán Hering Petrát, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Helix Rendezvényszervező Iroda Rendezvényszervező Osztályának vezetőjét kérdeztük, aki kérdésünkre kifejtette, hogy az évről évre visszatérő programpontok (mint például a mackókészítés vagy a beerpongbajnokság) mellett számos újdonsággal készültek idén.

„Személyes kedvencem a vakrandi, melynek során az érkezőket paravánnal választjuk el, majd bekötjük a szemüket, így valóban vakon beszélgethetnek majd egymással, és csupán a beszélgetésből kell eldönteniük, szeretnék-e folytatni az ismerkedést” – ecsetelte az osztályvezető. „Szintén először szervezünk jósdát a hallgatóknak, akik a kártyákból megtudhatják tőlünk, mit tartogat számukra a szerencse. Emellett az előadások terén is előreléptünk, minden napra akad legalább két előadónk, akik között megtalálhatóak humoristák, sportolók és TikTok-influenszerek egyaránt. Emellett a SZESosemArt amatőr színjátszó kör is a SZEN-en mutatja be új darabját” – tudtuk meg.

Minden napra akad előadó

Forrás: SZE

A szervezők ügyeltek rá, hogy csökkentsék az elhagyott söröspoharak mennyiségét a campuson, ezért a szabadtéri asztaloknál a megtelt szemetes zsákok méretével szavazhatnak a hallgatók például arról, hogy melyik kollégiumot választanák. Szintúgy a társadalmi felelősségvállalás jegyében süteményeket ajánlhattak fel a hallgatók egy jótékonysági vásárra, ahol több százezer forint gyűlt össze karitatív céllal.

Az első napok bemelegítése után tehát a fesztivál szerdától üzemi hőfokra kapcsolt, hogy aztán a hétvégén elérje a csúcspontot. A pénteki silent disco különleges, más fesztiválokon nem tapasztalható élményt biztosít, de egyedi lesz a szombati Punkpopsuperstar produkció is, amelynek során retró slágereket hallhatnak majd a látogatók mai köntösben. Végül a hagyományos Golyó-féle rockdiszkóval és a Kollégiumi Stúdió levezetésével zárul a fesztivál szombaton.