Győri kancellárja van a Somló-hegy hagyományait, kultúráját, értékeit védő és bemutató Somló és Környéke Borút Egyesületnek. Horváth Ferenc "fiatal" szőlősgazda a hegyen, tíz éve vásárolta meg pincészetét. Munkatársaival kiváló borokat készítenek, amit egy közelmúltbeli, német versenyen is bizonyítottak. Európa, de talán a világ egyik legnagyobb borversenyén ért el kitűnő eredményt a győri vállalkozó Somló-hegyi pincészete. A Kancellár Birtok két aranyéremmel és egy ezüsttel tért haza Németországból, a Berliner Wine Trophy minősítőről. 2019-es évjáratú boraik versenyeztek: a Nagy-Somlói Olaszrizling és a Nagy-Somlói Juhfark aranyérmet kapott, furmintjuk ezüstöt. A fiatal pincészetnek nagyon fontos e rangos elismerés.

Horváth Ferenc kancellár

- Tudatosan neveztük be a 2019-es évjáratú borainkat, hiszen azt tudni kell, hogy a somlói boroknál az intenzív savak miatt pár évnek el kell telnie ahhoz, hogy beérjenek és megmutassák igazi zamatukat és ízeiket. Egy három-négy éves fehérbor tulajdonképpen már a csúcs közelében van. Ezt az álláspontunkat igazolta a berlini borverseny komoly szakértőkből álló bírálóbizottsága is. Az is tapasztalat, hogy aztán első osztályú formájukat tovább is tartják ezek a borok, éppen az intenzív savak, a vulkanikus talaj miatt-osztotta meg gondolatait a versenyről Horváth Ferenc, az Alcufer cégcsoport egyik tulajdonosa.

Bor a hegyen

A Horváth család fővállalkozása mellett 2014 óta foglalkozik szőlőtermeléssel, borkészítéssel. Horváth Ferencék akkor vásárolták meg a Somló-hegyi pincészetet. Fiatal birtokuk számára tehát komoly előrelépés, hogy most már nemzetközi szinten is jegyzik boraikat. Eddig hazai minősítőkön értek el jó eredményeket.

- A Kancellár Birtok központja a hegy dél-nyugati lejtőjén van. Rendelkezünk azonban területtel az északi és a keleti oldalon is. A borvidék hagyományos borait készítjük, jelenleg tizennyolc hektáros a birtok, de további két hektár telepítése már folyamatban van. A pincészet intenzív fejlesztését kezdtük meg az elmúlt időszakban. Elkészült már egy komoly, a mai kor legmodernebb technológiai színvonalának megfelelő feldolgozó. Hűthető és fűthető tartályokat állítottunk be például és egy elemzőlabort is létrehoztunk, ahol folyamatosan vizsgálni tudjuk a borok minőségét. A Kancellár birtoknál a természetes érlelés hívei vagyunk, de emellett figyelünk arra is, hogy a bor mikor a legalkalmasabb a palackozásra. A pincészet fejlesztései mellett megkezdtük egy kóstolóterem és étterem kialakítását. Olyan létesítményt terveztünk, ahol a boraink iránt érdeklődő közönséget, a látogatóinkat méltó körülmények között fogadhatjuk és kínálhatjuk meg. Igazi élményt szeretnénk adni vendégeinknek, hiszen a somlói borok talán termőhelyükön, a hegyen esnek legjobban-fűzte hozzá Horváth Ferenc. Mint megjegyezte: boraikhoz az érdeklődők internetes rendeléssel juthatnak hozzá, de több áruházláncban is kaphatók a Kancellár birtok termékei.

Somló

- A klasszikus somlói borokkal foglalkozunk elsősorban. Készítjük a nászéjszakák borát, azaz a juhfarkot, aztán a hárslevelűt, az olaszrizlinget és a furmintot. Emellett telepítettünk már a birtokon irsait, a rozé készítése miatt kékfrankost, cserszegi fűszerest. Ezek a borok leginkább a fiatalabb korosztály ízlésének felelnek meg. Ebben az évben már elérhetőek lesznek pincészetünk első caberne franc vörösborai, melyek 2020-ban és 2021-ben készültek.

Borfogyasztás

Horváth Ferencet a hazai borfogyasztásról is kérdeztük. Ő is úgy véli, hogy jelentős változáson esett át az elmúlt években a gasztronómiának ez a területe.

- Komoly fejlődésről számolhatok be én is a tapasztalataink alapján. A minőségi borok fogyasztása és a kulturált borfogyasztás egyre nagyobb teret hódít. Egyébként én magam is úgy kerültem a Somlóra, hogy a helyi hagyományokat ápoló, a borvidéket népszerűsítő és borait védő Somló és Környéke Borút Egyesületnek a tagja lehettem. Később az egyesület kancellárjává választottak. Innen jött a pincészet elnevezése is. Előbb lettem tehát az egyesület tagja, mint szőlősgazda a Somlón, de egyetértve a szervezet céljaival, boldogan vállaltam el a feladatot. Bízom benne, hogy munkánkkal sikerül a somlói borokat minél jobban megismertetni és a borvidéket az őt megilleti helyre állítani. E téren is sokat fejlődtünk már. A Somló egy hagyományos, történelmi borvidéke hazánknak. Már Szent István korából vannak a bortermelésnek emlékei. Szőlője volt itt például Kinizsi Pálnak, azaz a fekete sereg is somlóit ivott, és nyilván ennek is köszönhető volt a katonák bátorsága és a sok diadal. A somlói bort szívesen szállították el messze földre, külföldre, például Amerikába is, mert kibírta a szállítással járó megpróbáltatásokat éppen az intenzív savtartalom miatt. A különböző korokban a katonaságnak is előszeretettel rendelték, mert a szekéren való zötykölődés, rázódás sem törte meg ezt a karakteres bort-beszélt a somlói hagyományokról a hegy kancellárja, Horváth Ferenc.