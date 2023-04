A szakma tisztelete

„Szerettem a szakmámat, elméleti oktatást is tartottam a hivatásos gépkocsivezetőknek. Az oktatói munkám érdekes momentuma volt, amikor hazánkban elfogadták az új KRESZ-t 1976-ban. Innentől kezd- ve nálunk is a Svájcban kötött nemzetközi egyezmények határozták meg a közlekedést. Ekkor több új táblát vezettek be, észszerűbbekké váltak a szabályok, gördülékenyebb lett a forgalom itthon” – folytatta Gál Zoltán.

Az Autóklub oktatói csapatának tagjaként a ménfőcsanaki férfi is szervezte a Dunakapu téri autós ügyességi versenyeket, amelyekből aztán pár év múltán kinőtte magát a győri rali. „Remek munkahelyi társaságunk volt, szívesen töltöttük a szabadidőnket együtt. Nem indultak egyébként jól az ügyességi futamok. Az első alkalommal kisebb baleset történt, erről a Kisalföld is írt. Az egyik autós nekihajtott egy oszlopnak, amely a nézők közé dőlt, páran könnyebben meg is sérültek” – hallottuk. A balszerencsés incidens azonban nem szabott gátat az évről évre népszerűbb Győr környéki, a Bakonyt is érintő raliknak, amelyek mezőnye két-három év alatt nemzetközivé bővült.