– Ezúttal a gyömörei Háry László Általános Iskolában tartottak előadást a felelős állattartásról, ami nem csak a kutyákat és a macskákat, hanem a haszonállatokat is érintette. Itt volt Grit Stumvoll is, az osztrák állatvédő szervezet vezetője. Korábban szóltunk a gyerekeknek, hogy ha rossz körülmények között élő állatot látnak, gyűjtsék a címeket. Én leellenőriztem mindet és ahol a tulaj is szívesen vette, oda szállítottunk most kutyaházat. Tizenkét ólat hoztak, amit az ötödikesekkel és a hatodikosokkal házhoz vittünk.

Mivel az iskolába kajárpéci és felpéci gyerekek is járnak, a címek is e három településről futottak be.

Zsebedicsné Krausz Krisztina tanárnő az iskola zöld bizottságával foga össze a szervezést és a lányokkal ő is meglátogatta az új lakhelynek örvendező ebeket. Ahogy Dukkonné Horváth Éva elmondta, az osztrák szervezet nagyon nyitott, így valószínűleg a program folytatódik, és még több házi kedvenc juthat új házhoz.