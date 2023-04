– Tavaly Dánia, előtte pedig Spanyolország adott otthont az eseménynek. Az idei rendezés jogát Magyarország kapta, a választásunk pedig azért esett Győrre, mert a kiváló környezeti adottságok és a szépsége mellett elérhető a legkiválóbb, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező versenyzők számára is, így reméljük, sok néző is elkíséri majd őket – mondta el Mészáros Máté, a Magyarországi Német Juhászkutya Klub kiképzési felügyelője és az esemény egyik hazai szervezője. Azt is hozzátette, várhatóan 35 országból érkeznek majd versenyzők. – A világbajnokságot október 4. és 8. között rendezzük meg. Lesz agility- és obedience-verseny, valamint a sportág királynője, IGP is. Ez a legmagasabb szint, amely három ágazatból tevődik össze: a nyomkövetésből, az engedelmességből és az őrző-védő ágazatból. Ez utóbbi a szolgálati kutyák bevethetőségét imitálja.