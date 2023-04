A Lélegzet kampányról:

A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Gyermekintenzív Osztályának lélegeztetőgépet szeretnének beszerezni, ezért a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány kampányt indított Lélegzet címmel, melynek célja, hogy a győri gyermekintenzív osztályt segítsék ennek megvásárlásában.

A 6 ágyas osztály a teljes régió gyermekintenzív ellátását biztosítja, évente az osztályon mintegy 300 kritikus, illetve súlyos állapotú gyermek gyógyul. A gyermekintenzív osztály azért igényel speciális felszerelést, mert a 3 kg-os újszülöttől kezdve a mintegy 100 kg, felnőtt méretű gyermekek ellátásáig is ugyanazt a magas színvonalat kell biztosítani. A lélegeztetőgép alapfelszereltség, minden intenzív ágy mellett ott a helye, s a kis betegek számtalan ok miatt kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy légzésüket támogatni kell. A lélegeztetőgépek közül is sajnos speciális és ezért drágább is az, amelyik a kis súlyú csecsemők lélegeztetésére is alkalmas.

Ha szeretné támogatni a lélegeztetőgép beszerzését, adományát eljuttathatja átutalással a 10960008-00000011-42980001 számlaszámra az Alapítvány Unicredit Banknál vezetett számlájára.