Elsőként a diákok megismerkedtek a cserkésztörvény 10 pontjával, majd a cserkészjelszóval és -köszönéssel. Ezt követően a szorgos kezek szebbé és tisztábbá tették a kápolna környékét.

Szent Annához köthető eseményük is volt, az idei tanévben harmadjára barangolták be a környéket. A túrájuk helyszíneként Kapuvárt járták be, meglátogatták többek között a Szent Anna-templomot és a Rábaközi Muzeális Kiállítóhelyet. A pihenés mellett a megmérettetések sem maradtak el, a szanyi diákok sorra jól szerepeltek a körzeti és országos versenyeken egyaránt.

A tavasz beköszöntével elkezdődtek a kerti munkálatok, az iskolakertben különböző növényeket ültettek a tanulók. Tágabb környezetükben is aktívak voltak a diákok, Szany belterületének számos utcáját, közterét tisztították meg az eldobott hulladékoktól. Hagyományaikhoz híven rendbe tették a templomteret is, megszabadítva az őszi avartól, a lehullott ágaktól, hulladékoktól.